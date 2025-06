El zapatero peruano que ha confeccionado los zapatos de los 3 últimos papas: la vida de Daniel Arellano

Daniel Arellano es un zapatero peruano radicado en Roma. En un taller ubicado en el centro de la ciudad, mantiene viva una tradición artesanal heredada por su padre, Antonio, que logró captar la atención de las máximas autoridades de la Iglesia Católica, convirtiéndolos en sus clientes recurrentes.

Los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco confiaron en el talento y habilidad de padre e hijo para confeccionar zapatos y realizar trabajos de reparación requeridos. Aunque el nuevo papa, León XIV, aún no le encomienda un pedido, los peruanos se encuentran dispuesto a realizarle un calzado ideal para su gira ya confirmada por América Latina.

¿Cómo llegaron a ser conocidos por los Papas?

Daniel y Antonio son originarios de Trujillo y emigraron a Italia hace más de 30 años. Ahí, abrieron su taller de zapatos y comenzaron con trabajos para monjas, obispos y clérigos locales. El boca a boca llegó al cardenal Joseph Ratzinger, quien luego asumiría el papado como Benedicto XIV, siendo un cliente habitual del negocio. El papa alemán continuó confiando en él y le encargó los icónicos zapatos rojos que usó durante su liderazgo en la iglesia católica. La comisión del sumo pontífice motivó al patriarca a escribir un libro llamado "Il Calzolaio del Papa"

Un poco antes de eso, Karol Wojtyla, durante su liderazgo en El Vaticano como Juan Pablo II, les hizo un pedido de calzado especial cuando ya se encontraba avanzado de edad. Finalmente, Jorge Bergoglio, el papa Francisco, acudió al taller de los Arellano para reparar el broche de una bolsa de viaje gastada por el uso que fue reparada habilidosamente por Daniel mismo. Estos pedidos llenan de orgullo a padre e hijo, quienes muestran sus fotos con los papas que usaron sus zapatos en la sala de su taller.

Antonio Arellano, padre de Daniel, hizo el icónico calzado de Benedicto XVI y escribió un libro al respecto. Foto: El País

¿Por qué los Papas usan zapatos rojos?

Tanto, Juan Pablo II como Benedicto XVI continuaron la tradición de usar zapatos rojos en gran parte de sus apariciones públicas. El llamativo color representa la sangre derramada durante pasión de Cristo, todo el camino que lo llevó a la crucifixión. No solo los máximos líderes de la iglesia usan este color, sino también los cardenales se visten predominantemente durante las sesiones del Cónclave, en las que se elige al sucesor de Pedro.

Sin embargo, pese a que el calzado rojo fue una tradición de varios años en la Iglesia Católica, Francisco no la siguió durante su papado. Él fue conocido por sus ideas de austeridad y humildad, por lo que optó por vestir zapatos negros y aparecer siempre vestido de blanco. Por el momento, el papa León XIV no ha usado los mocasines rojizos durante su primera misa, pero no se descarta que decida retomar la tradición y, por su cercanía con el Perú, hacerle un pedido a los zapateros latinos en Roma.