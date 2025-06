El martes 24 de junio se conmemora el Día del Campesino, una fecha que reconoce la labor de los agricultores, quienes desempeñan un papel crucial en la producción de alimentos y en la conservación de prácticas agrícolas ancestrales. Sin embargo, persiste la duda entre la población sobre la posibilidad de que esta fecha se convierta en un feriado.

El 24 de junio, aunque no se considera un feriado nacional en todo el Perú, es reconocido en diversas regiones por su significado cultural y la importancia que tiene para sus habitantes. Esta fecha se celebra con diversas festividades que reflejan la identidad de las comunidades locales.

¿Es feriado el Día del Campesino?

El martes 24 de junio, que se conmemora el Día del Campesino, se considerará un día regular para los empleados del sector público. Esto se debe a que no ha sido designado como día no laborable compensable en el Decreto Supremo N.º 042-2025-PCM, el cual regula el calendario de días no laborables para el año 2025 y enero de 2026.

Según el decreto emitido, los únicos días no laborables que se podrán compensar para el sector público durante este período son los siguientes:

Viernes 4 de abril de 2025.

Viernes 2 de mayo de 2025.

Viernes 26 de diciembre de 2025.

Día no laborable para una región peruana el 24 de junio

Por otro lado, el martes 24 de junio no se declarará feriado nacional en Perú; sin embargo, será una fecha no laborable en al menos una región del país. La ciudad de Cusco celebrará un feriado regional en honor al Inti Raymi, una festividad que se rige por el Decreto Ley N° 21860, en vigor desde 1977.

El decreto establece un feriado con el objetivo de “dar el debido realce” a las actividades cívicas en la región, al mismo tiempo que busca impulsar el folclore local como un atractivo para turistas tanto nacionales como internacionales. Esta disposición se aplicará a los trabajadores del sector público y privado, siempre que se realice una coordinación previa con el empleador.

¿Cuál es la diferencia entre feriado nacional y día no laborable?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) ha aclarado las diferencias fundamentales entre un feriado nacional y un día no laborable, con el objetivo de evitar malentendidos. En el caso de un feriado nacional, los trabajadores tienen derecho a descansar con el pago completo de su remuneración.

Si deciden trabajar en esa fecha, el empleador tiene la opción de ofrecer un día de descanso compensatorio o realizar un pago que incluye la remuneración correspondiente al día laborado, más el monto del feriado y una sobretasa por laborar en un día festivo. El día no laborable compensable, aplicable al sector público, es una iniciativa del Ejecutivo destinada a impulsar el turismo y la productividad.

Los trabajadores deberán reponer las horas no trabajadas en las semanas posteriores, conforme a lo que establezca su oficina de recursos humanos. Esta medida no conlleva un pago extra por parte del empleador. En el sector privado, las empresas pueden acogerse a los días no laborables, previo acuerdo con sus trabajadores, definiendo conjuntamente cómo será la recuperación de horas. Si no hay acuerdo, decide el empleador.

