Este es el próximo feriado de junio en Perú que disfrutarán los trabajadores del sector público y privado a nivel nacional

El próximo domingo 29 de junio, Perú celebrará el Día de San Pedro y San Pablo, según informó el diario oficial El Peruano. Este día es considerado un feriado nacional en honor a los santos, con una fuerte tradición religiosa en el país. En el transcurso de este feriado, muchos trabajadores del sector público y privado, junto con sus familias, aprovechan la oportunidad para reunirse y participar en actividades recreativas.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Es común que los ciudadanos realicen viajes cortos, salgan a comer o se dediquen a otras formas de esparcimiento, lo que les permite desconectarse de la rutina diaria. Las festividades incluyen misas y procesiones que se llevan a cabo en diversas localidades, en las que se recuerda la importancia histórica y espiritual de San Pedro y San Pablo. Además, se desarrollan eventos culturales que destacan su relevancia en la tradición religiosa del país.

¿Por qué es feriado en junio para los trabajadores del sector público y privado?

El 29 de junio se conmemora el martirio de San Pedro y San Pablo, ejecutados en Roma durante la persecución a los cristianos bajo el emperador Nerón. Según la tradición, San Pedro fue crucificado, mientras que San Pablo, siendo ciudadano romano, fue decapitado. Este día no solo recuerda su sacrificio, sino también el legado de ambos en la historia del cristianismo.

San Pedro y San Pablo, celebrados en esta fecha, son figuras clave en la expansión y consolidación de la fe cristiana. En varios países, el 29 de junio es un feriado que honra su memoria. Aunque distintos en sus orígenes y misiones, ambos compartieron el destino de ser martirizados en Roma, dejando una huella duradera en la religión cristiana. La elección de esta fecha como día de su celebración refleja la importancia de su contribución al cristianismo.

¿Cómo es el pago de un día feriado?

Los trabajadores del sector privado en Perú que trabajen durante el feriado del 29 de junio y no logren pactar con su empleador una fecha alternativa para descansar deberán recibir un pago que equivale al triple de su salario habitual. Este monto adicional incluye diversos conceptos.

El pago correspondiente al día laborado, calculado a partir de la remuneración diaria del trabajador.

Un adicional del 100% por concepto de trabajo en día feriado.

Un adicional del 100% por concepto de trabajo en día de descanso semanal obligatorio.

¿Qué fechas son feriados en Perú?

23 de julio (miércoles): Día de la Fuerza Aérea del Perú.

28 y 29 de julio (lunes y martes): Fiestas Patrias.

6 de agosto (miércoles): Batalla de Junín.

30 de agosto (sábado): Santa Rosa de Lima.

8 de octubre (miércoles): Combate de Angamos.

1 de noviembre (sábado): Día de Todos los Santos.

8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción.

9 de diciembre (martes): Batalla de Ayacucho.

25 de diciembre (jueves): Navidad.

¿Cuáles son los días no laborables en Perú en 2025?

De acuerdo con el Decreto Supremo N.º 042-2025-PCM, se han dispuesto dos fechas adicionales como días no laborables para el sector público: el viernes 26 de diciembre de 2025 y el viernes 2 de enero de 2026. Estas fechas corresponden a las festividades de Navidad y Año Nuevo, generando un puente de cuatro días de descanso.

En cuanto al sector privado, la implementación de estas disposiciones es opcional para las empresas. Si las empleadoras deciden aplicarlas, deberán llegar a un acuerdo con los trabajadores para definir cómo se compensarán las horas no trabajadas. Si no se logra un consenso, será responsabilidad del empleador determinar las condiciones para la recuperación de las horas, garantizando siempre el cumplimiento de los derechos laborales vigentes.

PUEDES VER: Adultos mayores de más de 60 años podrán acceder fácilmente a un aumento en su beneficio económico cumpliendo un solo requisito en Perú

¿Qué diferencia hay entre feriado y día no laborable?

Un feriado es una fecha establecida por ley o normativa en la que la mayoría de los trabajadores se encuentran exentos de laborar. Este tipo de día generalmente está vinculado a un evento histórico, religioso o cultural. En el período de los feriados, las empresas e instituciones pueden suspender sus actividades, aunque algunos sectores, como el de salud y seguridad, podrían seguir operando. En estos días, el descanso es obligatorio.

Por otro lado, un día no laborable es aquel en el que no se trabaja, pero no cuenta con la obligatoriedad legal de un feriado. Las empresas tienen la opción de conceder este día como descanso, pero no están obligadas a pagar un salario adicional, a diferencia de lo que ocurre con los feriados. Este tipo de jornadas generalmente se establece para facilitar la realización de eventos o actividades sin afectar de manera significativa el calendario laboral.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.