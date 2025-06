Martina Hernández De la Cruz, madre de Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo’, es investigada por el presunto delito de crimen organizado. Según Latina Noticias, una reciente prueba pericial que realizó la Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó la presencia de nitrato en las manos de la detenida, lo que indica que manipuló explosivos. Esta evidencia será solicitado por el Ministerio Público dentro del proceso contra la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

El hallazgo se suma a una serie de pruebas recabadas durante el megaoperativo ejecutado en Ica a inicios de junio. En la intervención, las autoridades incautaron 15 cartuchos de dinamita, documentos relacionados con la estructura financiera de la organización criminal de 'El Monstruo' y un pasaporte en la vivienda de Hernández De la Cruz. Según el general Marco Conde, jefe de la Dirincri, la detenida habría cumplido un rol clave en el manejo del dinero que fue obtenido por secuestros y extorsiones.

Martina Hernández negó antecedentes

La madre de el 'Monstruo', Martina Hernández, negó cualquier participación en actividades ilícitas. Durante una audiencia de convalidación de detención judicial, aseguró que trabaja como artesana en Ica y que no registra antecedentes penales. “He colaborado con el Ministerio de Cultura, con Dircetur y he sido convocada por diversas municipalidades. No formo parte de ninguna organización criminal”, declaró ante el juzgado.

“Estoy aquí solo por ser la madre de Erick. Están destruyendo mi vida por algo que no he hecho. Jamás he usado armas ni manipulado municiones”, añadió. También acusó a la Policía Nacional de haber sembrado pruebas en su domicilio.

‘El Monstruo’ se incrimina en audios reveladores

Mientras su madre niega los cargos, nuevos videos muestran cómo ‘El Monstruo’ se incrimina en conversaciones privadas. En uno de los audios obtenidos por las autoridades, el líder de ‘Los Injertos del Cono Norte’ describe su esquema de tráfico de drogas hacia Brasil. "Es que no vas a vender. Es tráfico, mami. Mandar para Brasil, yo mando para Brasil. Inviertes en un kilo, está 1200 soles (...) Una vez que llega a Brasil, el kilo está 3000 o 3500 dólares. Estás ganando tus 8 mil o 9 mil más. Yo me he parado a punta de droga”, se le escucha decir.

En otro fragmento del audio, ‘El Monstruo’ expresa desconfianza hacia su madre. Cuestiona el uso de un adelanto enviado para el alquiler de un departamento. “Mi mamá quiere que yo le mande adelantado, y no lo voy a hacer (...) Le mandé como tres mil y no pasó nada”, afirma, lo que revela tensiones familiares dentro de la red criminal.

Fiscalía sostiene que madre administraba dinero ilícito

Según el Ministerio Público, desde 2023 Martina Hernández habría asumido la responsabilidad de recolectar el dinero proveniente de extorsiones y transferirlo al extranjero, en particular a cuentas en Bolivia, Brasil y Paraguay, que sería presuntamente controladas por su hijo. Esta operación financiera sustentaba parte de la estructura delictiva que operaba en la zona norte de Lima y que ahora enfrenta cargos por secuestro, extorsión y narcotráfico.

Por su parte, Erick Moreno Hernández continúa prófugo y figura entre los criminales más buscados del Perú. Las autoridades han intensificado las alertas migratorias y coordinan acciones con países vecinos para concretar su captura.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.