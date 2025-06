El periodista Ricardo Mandujano, del programa Panorama, reveló que Erick Moreno Hernández, conocido como el 'Monstruo', gozaba de una situación privilegiada dentro del penal de Lurigancho en el 2015. Según sus investigaciones, el interno tenía acceso al celulares e internet, lo que permitió a una periodista del equipo que se contacte con él. Mandujano indicó que, gracias a una fuente periodística, recibió información acerca de que al menos diez reclusos vivían en condiciones especiales en el establecimiento penitenciario, con acceso a computadoras, laptops, redes sociales e incluso equipos de sonido.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Para comprobar esta situación, el periodista creó un perfil falso en Facebook y se hizo pasar por una mujer con el fin contactar con los internos. "Durante dos semanas, cinco me aceptaron mi solicitud, y uno de ellos era Erick Moreno Hernández", señaló. En la red social, el 'Monstruo' usaba el seudónimo 'Xiniitoh Stone'. "Él no tenía ningún temor. Me dijo abiertamente que tenía internet y celular las 24 horas del día, lo que confirmaba que estaba en una cárcel dorada", aseguró Mandujano. Una vez que obtuvo el número de teléfono del delincuente, le entregó la información a una reportera para continuar con la cobertura del caso.

Chateando con El Monstruo

Una reportera del dominical Panorama se comunicó por teléfono con Erick Moreno Hernández, conocido como “el Monstruo”, quien se presentó bajo el nombre de Jorge. Durante la conversación, el delincuente mintió acerca de los motivos de su encarcelamiento y afirmó estar detenido por un accidente de tránsito. "Caí por un accidente. Estaba en una empresa, manejaba una camioneta y choqué con otro carro, pero estoy en investigación", aseguró.

Antes de esa llamada, el periodista Ricardo Mandujano ya lo había contactado mediante una cuenta falsa en Facebook. En los mensajes, el criminal respondió desde el penal sin mostrar reparos. “¿Dónde estás?” —preguntó el periodista—, a lo que el interno contestó: “La verdad estoy preso, señorita, por cosas de la vida (...) Bueno, con respeto Pamela. (Estoy en) Lurigancho pz, Pamela”. Asimismo, durante la conversación, Erick Moreno le escribió: “Me parece medio rarito que me digas esas cosas. No sé qué pensar”.

Chat de periodista con 'El Monstruo'. Foto: Panorama

Chat con 'El Monstruo'. Foto: Panorama

Delincuente el 'Monstruo' revela que se encontraba recluso en el penal Lurigancho. Foto: Panorama

Durante la llamada telefónica, el 'Monstruo' dejó en evidencia que tenía acceso libre a dispositivos móviles. Al contestar dijo: “Disculpa, lo que pasa es que le presté el celular a mi amigo para que hiciera una llamada". También reveló: "Estoy en mi celda, sí, tengo el celular todo el día”. Incluso dijo: “Ahora sí, porque ya pasó lo que te comenté, que había problemas acá. Bueno, eso ya quedó atrás. Ahora sí, (estoy disponible) las 24 horas”.

El 'Monstruo' afirmó estar recluido en el Pabellón 12 A del penal de Lurigancho. “Yo estoy en el Pabellón 12 A”, declaró. Luego le informó cómo era el ingreso al penal: “El penal es grande, siempre hay muchas visitas. Ahora la entrada es a las 8. Ya no es como antes. Una hora estás afuera y después haces la cola; ya estás adentro”.

Durante la conversación, la reportera le ofreció llevarle algo. Él respondió: “No, no te preocupes, con tu presencia es suficiente”. Luego expresó su sorpresa por el contacto: “¿Te puedo decir algo? Te juro que me parece extraño todo esto. Porque, bueno, como te dije, tú me agregaste a mi Facebook, y eres una chica bonita, linda, y no sé, no lo puedo creer, ¿me entiendes?”.

Al final, confesó sus sospechas sobre la conversación: “A veces yo pienso, no, me la ha mandado alguien para que me pulsee, o no sé”.

Recompensa por el Monstruo

Ahora, el Monstruo es uno de los criminales más buscados del país. El Ministerio del Interior ofrece una recompensa de S/500.000 por información que conlleve a su ubicación y/o captura. Sin embargo, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, anunció el incremento de dicha recompensa para lograr su detección.

El líder de la organización criminal 'Los Injertos del Cono Norte' es buscado por los delitos contra la libertad, en modalidad de secuestro y hurto, además por los delitos contra el patrimonio (homicidio y sicariato) y micro comercialización de drogas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.