"Te vamos a entregar": audios revelan coordinación de 'El Monstruo' con su 'hermana' desde Paraguay

La situación de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', cada vez está más expuesta. Recientemente, se dieron a conocer una serie de audios y chats en donde el cabecilla de 'Los Injertos del Cono Norte' coordinaba con sus cómplices una serie de actos delictivos, ya sea extorsiones u otros delitos.

Además, en una de las conversaciones se escucha al criminal más buscado del Perú hablar con su 'hermana', quien le increpa que la Policía Nacional estaría muy cerca de encontrarlo. Incluso, se escucha una serie de reclamos por parte del presunto familiar y asegura que "lo entregarán" luego de los videos amenazantes que 'El Monstruo' envió.

Las coordinaciones de alias 'El Monstruo' desde Paraguay

En medio de su cumpleaños, el criminal más buscado del Perú continuaba dirigiendo su red criminal desde Paraguay, pues en las conversaciones filtradas Erick Moreno asegura que está mandando videos, los cuales fueron usados para amedrentar a sus víctimas de extorsión en diversos gremios comerciales.

"Yo a parte de tantas extorsiones a colegios, terrenos, yo me he parado en la droga. Me han abierto las puertas, hermana", se le escucha decir. "Primo, ahí te mando el video. Ahí te mando ese apoyito, ya papá. El Monstruo del Cono Norte, full matanza", sostiene el criminal más buscad del Perú.

Los reclamos de su 'hermana' en medio de las investigaciones contra Erick Moreno

En otro momento de la conversación, Erick Moreno conversa con una persona a quien llama 'hermana'. Ella le reclama a 'El Monstruo' debido a que las investigaciones de la Policía Nacional continuaron avanzando y dieron con la captura de más implicados en la red criminal de 'Los Injertos del Cono Norte'.

"Mamá quiere que le mande adelantado, pero no lo voy a hacer", menciona Erick Moreno. "Te he dicho que no me llames, vino la Fiscalía acá a mi casa. Entiende. Están aquí, escúchame primero. Yo ya le dije a mi mamá, si ella tiene contacto contigo, nosotros te vamos a entregar. Por nosotros están buscándote por mar cielo y tierra por la estupidez que estás cometiendo de mandar videos. Piensa lo que estás haciendo", le responde la presunta hermana del criminal.

