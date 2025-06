Caída de ChatGPT: usuarios reportaron caída de inteligencia artificial de Open AI

Una gran sorpresa se llevaron los usuarios de ChatGPT al notar que la inteligencia artificial (IA) desarrollada por OpenAI presenta fallas en su funcionamiento. Hasta el momento, se desconocen las causas que provocaron esta caída, la cual está afectando a varios países del mundo, incluyendo al Perú, desde tempranas horas de la mañana.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Según reportes de Downdetector, ChatGPT registró su pico más alto de interrupciones alrededor de las 8.00 a. m. (hora peruana). A través de X (antes conocida como Twitter), cientos de usuarios confirmaron que la IA no está respondiendo a sus consultas que le hacen desde diversos dispositivos como computadoras, celulares y tablets.

Muchos usuarios han reportado la caída de ChatGPT. Foto: Downdetector

¿Qué mensaje están viendo los usuarios de ChatGPT?

Quienes reportaron la falla revelaron que, al intentar utilizar la inteligencia artificial, esta no responde y en su lugar aparece un mensaje de error que puede decir: “Something went wrong” o “Hmm…something seems to have gone wrong”. Esto ha generado gran incertidumbre entre los usuarios en redes sociales.

OpenAI ha explicado que esos mensajes aparecen cuando ocurre un error temporal en los servidores de la plataforma. Por lo general, estos problemas se soluciona al iniciar un nuevo chat o esperar unos minutos; sin embargo, esta vez las fallas continúan y afectan la experiencia de miles de personas en todo el mundo.

Los problemas siguen aquejando a los usuarios. Foto: captura de ChatGPT

¿Qué alternativas existen a ChatGPT en caso de una caída?

En caso de una caída de ChatGPT, existen varias alternativas de inteligencia artificial que los usuarios pueden utilizar. Una de las más conocidas es Claude, desarrollada por Anthropic, que también permite mantener conversaciones avanzadas. Otra opción popular es Gemini, el modelo de lenguaje creado por Google, integrado en su buscador y otros servicios.

Además, herramientas como Microsoft Copilot, basada en tecnología de OpenAI, siguen activas en plataformas como Word, Excel o el navegador Edge. Otras alternativas incluyen Perplexity AI, útil para respuestas rápidas con fuentes, y YouChat, integrado en el buscador You.com, que también responde consultas de forma conversacional.