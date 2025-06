Es un montaje este video en el que Donald Trump prohíbe la producción de Tesla en Estados Unidos

A propósito de la reciente disputa pública entre Donald Trump y Elon Musk por las críticas del magnate sudafricano hacia el proyecto de ley fiscal y presupuestario impulsado por la administración republicana, circula en redes sociales un video de un minuto en el que el presidente, supuestamente, prohíbe la producción de vehículos de marca Tesla en Estados Unidos.

Desde su área de trabajo en el Despacho Oval de la Casa Blanca, Trump dio a conocer el supuesto comunicado. "Elon me apuñaló por la espalda hace un par de días y se volvió loco en su plataforma X mintiendo sobre mi participación en los archivos de Epstein, así que no puedo permitir que ese idiota de Elon gane dinero en este país mientras yo sea presidente”, afirmó. "Compré un Tesla hace unos meses para mostrar mi apoyo a Elon, pero nunca lo he conducido, fue solo para que me apoyara en las elecciones y funcionó. Ahora voy a poner a la venta ese Tesla de m*****. Si alguien lo quiere, lo dejo por 69 dólares", agregó.

Los posteos virales en Facebook y X llevan la siguiente entrada: "¡Paren esta guerra, por favor! ¡Les costará mucho a sus inversores! Por favor". Sin embargo, se trata de un contenido generado artificialmente y carente de sustento.

Desinformación sobre Donald Trump. Foto: captura de X / Facebook

Video fue creado con IA por una cuenta parodia

A través de una búsqueda inversa de imágenes en Google, ubicamos la versión original de la secuencia en una publicación realizada el 8 de junio por el usuario Dangerous AI Returns en Instagram. En su descripción, expone la supuesta prohibición ordenada por Trump a los productos de Tesla.

Primer registro del video viral en la web. Foto: captura de Instagram

Al ingresar al perfil de su cuenta en esa red social, señala que es un creador de contenido satírico con inteligencia artificial. Asimismo, en sus otros canales oficiales (Facebook, YouTube, TikTok) se presenta de la misma manera.

En ese sentido, analizamos el clip viral en Hive Moderation, un programa detector de deepfakes. El resultado arrojó una probabilidad cercana al 100% de ser un material generado con IA, conclusión relacionada con la naturaleza del audio.

Resultado de la evaluación en Hive Moderation. Foto: captura de Google

Tras revisar el metraje, una de las inconsistencias que demuestra su carácter irreal es la marca de agua "DangerousAIReturns", presente en la parte inferior. Además, las escenas salen al revés; prueba de ello es la letra S del lado derecho y el pin que porta Trump con la bandera de Estados Unidos, cuya posición es contraria a la que aparece en sus retratos oficiales de 2017 y 2025, en medio de sus respectivas tomas de posesión.

En rojo, las irregularidades detectadas en el video viral. Foto: captura de X

Por último, revisamos las redes sociales de la Casa Blanca (Facebook, X, sitio web institucional), pero no encontramos ninguna publicación que haga referencia a una supuesta restricción contra Tesla en Estados Unidos. De la misma forma, tampoco hallamos reportes periodísticos que abordaran dicha cuestión.

Conclusión

El video viral es un bulo. Mediante una búsqueda en la web, se comprobó que su origen parte de una cuenta dedicada a publicar contenido fabricado con IA. Igualmente, no hay informes de prensa que trataran el supuesto anuncio de Donald Trump. Por lo tanto, calificamos las publicaciones virales como falsas.

