El abogado de la piloto Ashley Vargas, que desapareció cuando realizaba una misión de instrucción en navegación táctica en Pisco, denunció "falta de interés" por parte de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) para continuar con la búsqueda de su ser querido. José Ocampo, defensor y familiar de la alférez Vargas, señaló que, tras la llamada que recibieron acerca de la supuesta ubicación de la piloto, las autoridades de las FAP realizaron diversas actividades para encontrarla, pero sus acciones fueron disminuyendo tras el paso de los días.

"Cada día estamos sufriendo por no encontrar el avión ni los restos de Ashley. También estamos sintiendo ya el cansancio y falta de interés por parte de quienes deben tener la obligación de encontrar la aeronave y el cuerpo de Ashley", declaró en diálogo con Exitosa.

"(La FAP) está un poco replegada de sus actividades. Solo el sábado hubo mucha actividad. No hay helicópteros, no hay aviones, no hay drones, no hay personal. No hay embarcaciones que patrullen la zona. Realmente nos encontramos en un estado de desesperación", manifestó.

PUEDES VER: Identifican al presunto sujeto que llamó y dio información falsa sobre el paradero de Ashley Vargas

Familia de piloto Ashley Vargas denuncia falta de interés de FAP

El letrado Ocampo expresó su preocupación por el paradero de Ashley Vargas y señaló que sus familiares se encuentran angustiados porque no tienen ninguna información sobre la piloto. Asimismo, señaló que, en los últimos días, no ha visto que la FAP despliegue aviones y helicópteros para seguir con la búsqueda de la alférez.

"La familia está muy dolida, en una situación de shock porque pasan los días y no logran los objetivos, y pareciera que nos están soltando la mano", manifestó.

Asimismo, informó acerca de la ayuda que recibe la familia de parte de diferentes personas y pidió a la comunidad internacional brindar apoyo logístico para encontrar a Ashley. "Tenemos la ayuda de gente que ha llegado de Huacho de manera civil a ayudarnos, de bomberos que han venido desde lejos. Son los únicos que están en altamar tratando de ver, buscar y hacer alguna actividad para encontrar el avión", dijo.

FAP informa sobre búsqueda de Ashley Vargas

La FAP emitió un comunicado para informar que ha reforzado las acciones que lleva a cabo para la búsqueda y rescate de Ashley Vargas Mendoza. En dicho documento señala que con ayuda de los efectivos de la Marina de Guerra, Policía Nacional, Cuerpo General de Bomberos y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas trabajan "incansablemente" para encontrar a la alférez.

"En la zona de operaciones desde el día domingo 25 se ha sumado el Ejército del Perú y la Cruz Roja reforzando las operaciones con personal especialista. Todas estas labores han sido constatadas en persona por el Ministerio de Defensa y la Fiscalía, entre otras autoridades del Estado", agregó.

Canales de emergencia

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.