Unos sujetos, aún no identificados, colocaron un explosivo en la vivienda de una familia, dedicada al negocio de la distribución de GLP. Afortunadamente, ninguna persona resultó herida; sin embargo, este acto ilícito generó que las ventanas del inmueble, ubicado en Los Olivos, resultaran destrozadas y ocasionó que los residentes y las personas que transitaban por la zona se asustaran. Cabe señalar que este hecho delictivo se reportó el último lunes 19 de mayo.

Además del atentado en la vivienda familiar, los delincuentes dejaron una carta amenazante. En el mensaje, los sujetos les exigen a las víctimas el pago de S/10.000 a cambio de una presunta protección. "Te hemos visitado y te hemos hecho una demostración de lo que somos capaces. Así que te damos 7 horas para que nos consigas S/10.000. Esa va a ser tu cuota para que te alinees con nosotros", se lee en la misiva.

Extorsionadores dejan carta con amenaza a familia en Los Olivos

De acuerdo a la información expuesta por los familiares, los extorsionadores les escriben reiteradas veces a través de la aplicación WhatsApp para exigirles que les depositen el dinero solicitado. Asimismo, revelaron que los sujetos lanzaron un sobre hacia el segundo piso de su vivienda, en donde guardaban varios balones de gas. Este sobre tenía una carta y un explosivo en su interior. Felizmente, el artefacto no explotó.

En la carta se identifican como miembros de 'Los Injertos del Norte' y amenazan con asesinar a sus familiares si no acceden a la extorsión.

Carta que dejaron extorsionadores a familiares en Los Olivos. Foto: difusión

Familiares optan por salir de Lima por extorsión

Los delincuentes también envían fotos a las víctimas en donde aparecen sus seres queridos y les detallan todos los movimientos que realizan. Ante esta situación, la familia afectada por la extorsión ha optado por salir de Lima, debido a que temen por su vida.

"No vemos respuesta o ayuda por parte de las autoridades. No nos sentimos seguros. Ellos hacen referencia de que son dos bandas criminales. Una que no nos dicen el nombre y otra banda, esa se asocia con Los Injertos del Norte", señalaron en diálogo con RPP.

