Fiesta de matrimonio en Trujillo termina con violento operativo policial: recién casados estuvieron detenidos 3 días

Un matrimonio, que es considerado un momento alegre para la pareja que se va a casar, se convirtió en un episodio agresivo e inusual en Trujillo. Una pareja de esposos denunció haber sido víctima de una brutal agresión policial en pleno matrimonio. Según los afectados, los agentes PNP irrumpieron la celebración, los intervinieron de manera violenta, los golpearon y los llevaron al calabozo.

Según los testigos, la agresión física quedó registrado en un video grabado por una de las asistentes a la ceremonia, quien logró grabar el preciso momento en donde se observa el ingreso de los policías y la posterior agresión. También se confirmó que los recién casados estuvieron detenidos 3 días tras lo sucedido.

Esposos denuncian que fueron agredidos por policías durante su matrimonio

En diálogo con la prensa, Anita reveló que su esposo Ezequiel y ella fueron agredidos brutalmente durante una intervención policial que se suscitó mientras celebraban una fiesta de matrimonio en Trujillo. Asimismo, exigió justicia por su familia que, fue agredida y actualmente se encuentran encerrados.

"Lo que ha pasado es una tragedia total, mi familia está agredida, está encerrada. Nosotros no somos delincuentes, han entrado como si fueran a buscar a alguien. No tenemos antecedentes, no nos han encontrado nada, lo que queremos es justicia", indicó Anita, detallando lo que ocurrió en su matrimonio.

Policías irrumpieron fiesta de matrimonio y golpearon a familia

Según la versión de la pareja, miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) ingresaron al lugar donde se realizaba la ceremonia del casamiento, derrumbando la puerta de forma sorpresiva. Al entrar, lo primero que hicieron fue propinar golpes a los asistentes integrantes de su familia.

Anita, una de las mujeres agredidas, aseguró que los agentes policiales golpearon a toda su familia, incluidos sus padres, su tío, su hermano y más. Asimismo, precisó que durante la intervención policial, los agentes PNP no hallaron drogas, armas, ni ningún objeto peligroso

Pareja fue liberada en horas de la madrugada luego de 3 días

La pareja agredida explicó que fueron detenidos y trasladados a la Comisaría de Huanchaco el domingo 18 de mayo a las 11:00 p. m. y los liberaron recién este miércoles 21 de mayo a las 03:00 am. Precisaron que tras lo sucedido, el teniendo PNP Cristian Arteaga les habría pedido disculpas para no ser denunciado

"Yo desconozco todo esto, por qué la policía agarra e ingresan a reventar la puerta. Eso ha sido algo privado, un compartir con pura familia. Los policías, según ellos, han estado buscando a alguien, pero como nosotros hemos estado con la puerta cerrada, desconocemos a quién habrán estado buscando", remarcó Exequiel, esposo de Anita.

PNP habría pedido disculpas tras agredir a pareja para no ser denunciados

De acuerdo a las declaraciones de los esposos, al ser liberados, el teniente PNP Cristian Arteaga les pidió disculpas tras agredirlos al ingresar durante una intervención policial a la fiesta de su matrimonio.

Con el fin de que las víctimas no los denuncien por las fuertes agresiones físicas que recibieron, Arteaga conversó con ellos. "En todo momento nos ha pedido disculpas", sentenció Exequiel.

Canal de ayuda

