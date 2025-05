Desde este jueves 15 de mayo, las avenidas Faucett y Morales Duárez, en el Callao, sufren una fuerte congestión vehicular durante el inicio de la marcha blanca del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Conductores y pasajeros quedaron atrapados por más de una hora, especialmente en el cruce de ambas vías, donde se concentró el mayor caos. En ese sentido, los usuarios denunciaron falta de seguridad y mala planificación, calificando la situación como una improvisación del Gobierno.

Además, la infraestructura de la zona recibió duras críticas por parte de los afectados, quienes señalaron que las mejoras realizadas son insuficientes para el alto flujo de vehículos. "La tendencia lógica era que suceda esto [congestión vehicular]. El planteamiento que han hecho no ha sido el adecuado", señaló Bryan Castillo Dávila, fundador del Laboratorio de Urbanistas del Callao Soñadores Urbanos, tras una entrevista para La República. En esa misma línea, Carlos Estremadoyro, exministro Transportes y Comunicaciones, advirtió que el Estado con los gobiernos locales se encargarían de optimizar las mejoras.

El nuevo Jorge Chávez debería contar con más de un acceso

Desde un punto de vista urbano, Castillo aseguró que este aeropuerto requiere cosas muy particulares, porque está dentro de una ciudad, específicamente dentro del Callao: "Tiene el tamaño del distrito Miraflores más o menos. Un aeropuerto de esta magnitud, que está dentro de una ciudad, ponerle solo una puerta de acceso o un punto de acceso, en este caso los puentes temporales, es evidente que no iba a funcionar". "Ni siquiera los centros comerciales, que son soberanamente más pequeños, tienen un solo punto de acceso", agregó.

La fase de prueba en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez inició el 15 de mayo de 2025. Foto: Composición LR

Cabe destacar que, desde el primer día de la marcha blanca (15 de mayo de 2025), ni siquiera las vías auxiliares lograron mantenerse fuera del colapso. Según declaraciones a medios locales, los conductores reclamaban el gran tiempo perdido en el tráfico de la avenida Morales Duárez: "Tengo más de 50 minutos aquí, y ya se me acabó el gas".

Frente a ello, Estremadoyro admitió lo siguiente: "Es un aeropuerto que nos va a ayudar a crecer en turismo como país. Tenemos que pensar en darle varias alternativas al usuario, no apretarlo a una sola [entrada y salida]".

Hay 1 km de distancia entre la puerta y el nuevo terminal

El también fundador de la Asociación de Arquitectos del Callao sugirió una solución: "La solución es sencilla y es más barata que cualquiera de nuestras soluciones que plantea el Ministerio de Transportes. La solución, la más eficiente, lógica si se quiere, es mantener operativo el otro terminal". Al respecto, el ingeniero civil Estremadoyro aseguró que existe otra opción para no usar el antiguo terminal: "En muchas partes del mundo, se hace un tunelcito que conecte la estación del metro, que va a pasar por la avenida Faucett, y te lleve hasta el nuevo terminal".

El antiguo terminal debería funcionar, según el experto. Foto: Logística 360

En esa misma línea, el arquitecto recalcó que, si bien cuenta con una alta modernización por dentro, no es sencillo acceder a él: "En este siglo XXI, a los aeropuertos también vas en taxi o transporte público, ingresas caminando y también hay gente que va en bicicleta. Con este nuevo aeropuerto, no vamos a tener estas dinámicas, porque entre tantas cosas han hecho que el terminal esté casi en el centro del terreno".

"Tienes como 1 km desde el terminal hasta la puerta de la calle. En vez de hacer que el aeropuerto esté mejor integrado a la ciudad, a propósito pareciera que se ha optado por un planteamiento que esté más alejado de ella. Ya no puedes entrar peatonalmente. Una vez que estés dentro del terreno, te espera 1 km de distancia para llegar al terminal", agregó.

Acceder al nuevo Jorge Chávez: ¿es más caro?

"Si mañana más tarde alguien quiere ir a recibir o despedir a algún familiar, o a su club o artista favorito, no va a ser lo mismo que ahora. Todas las dinámicas se están rompiendo por hacer que tenga solo un terminal y solo un acceso. Muchas cosas podrá tener por adentro, pero no va a funcionar bien: va a haber congestión vehicular. Entonces, toda esta inversión para que no funcione bien no tiene sentido", insistió Bryan Castillo.

"El costo de viaje de todas maneras se va a incrementar. La mayoría ahora va a ir en taxi. No es lo mismo un taxi que te cobre hasta la puerta del aeropuerto que te cobre dentro del aeropuerto", finalizó.

Mientras tanto, Carlos Estremadoyro reflexionó sobre el movimiento de trabajadores y turistas. "Lamentablemente, a veces vemos la infraestructura como una cosa fría. Cuando tengamos el aeropuerto nuevo con el triple de capacidad, van a necesitar el triple de trabajadores para que atiendan esos nuevos turistas. ¿Cómo muevo esa gente?", cuestionó.

