El 6 de febrero de 2023, un crimen sorprendió a los vecinos de San Miguel y luego impactaría a todo el Perú. Cuando la familia San Román, a bordo de un vehículo blanco, se detuvo por unos minutos en el semáforo del cruce de las avenidas La Marina con Riva Agüero, sicarios acabaron con la vida de seis de sus miembros. El violento ataque dejó solo a un sobreviviente, Israel Elías San Román, el hijo mayor de quien era conocido como alias ‘La Tota’. El asesinato, que se llevó las vidas de Israel San Román Doroteo, su esposa Estrellita Tapia Guerrero, sus padres Elías San Román Padilla y Luisa Doroteo Cervantes, y dos niños de 12 y 14 años, fue perpetrado por un grupo de sicarios contratados por un pago de S/10.000.

Tras la masacre, la Policía Nacional de Perú logró capturar a varios de los responsables del asesinato y la investigación apuntó a un ajuste de cuentas entre bandas rivales que operaban en el Puerto del Callao.

Asesinos seguían a la familia San Román desde que salieron de su domicilio. Foto: John Reyes/La República

Sicarios asesinaron a la familia San Román por S/10.000

Los sicarios, quienes no solo tenían identificados a sus víctimas, sino que también conocían los horarios y las rutas que estas solían tomar, siguieron el vehículo de Israel San Román, con un auto Toyota Yaris gris oscuro de placa C8G-019, desde que salió de su domicilio hasta el cruce de las avenidas La Marina con Riva Agüero, al lado del centro comercial Plaza San Miguel, donde aprovecharon el semáforo en rojo para correr hasta el carro donde se encontraba la familia de ‘La Tota’ y disparar a quemarropa a todos los que se encontraran dentro, sin importar la presencia de menores de 12, 14 y 17 años.

El móvil del crimen, según las investigaciones de la División de Investigación de Homicidios, de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), fue un ajuste de cuentas. La familia San Román, que se dirigía a la Costa Verde para disfrutar de un día de playa, tenía antecedentes criminales, y Israel San Román Doroteo, conocido como ‘La Tota’, estaba vinculado al mundo del crimen organizado. Los sicarios, según José Carlos Solari Pozú de 23 años, el chofer involucrado en el crimen, fueron contratados por un pago de S/10.000. Sin embargo, durante el trabajo, se quejaron de lo poco que les ofrecieron, alegando que el dinero por matar a personas “pesadas” era muy poco.

¿Qué pasó con los sicarios de la familia San Román?

Tras la ejecución de la masacre, la Policía Nacional de Perú inició una intensa persecución para capturar a los responsables. Las cámaras de seguridad de la zona y los testimonios de José Carlos Solari, alias ‘Charly’, fueron claves para identificar a los sicarios. En ese sentido, las autoridades capturaron a José Henry Preciado Alegría, alias ‘Josecito’ (24 años); Fabricio Michael Vera Díaz, alias ‘Bicho’ (27 años); Miguel Ángel Estrada Tufiño, alis‘Miguelón’ (47 años); Carlos Gabriel Tello Iturrino, alias ‘El Gringo’ (32 años); y Víctor Javier Viera Reyes, alias ‘Loco Javier’ (26 años).

El Poder Judicial les dictó prisión preventiva por nueve meses al penal de Ancón I, mientras se completaba la investigación, aunque José Preciado Alegría y Fabricio Vera Díaz, quienes intentaron escapar en un bus interprovincial hacia Bolivia, fueron trasladados a la prisión de máxima seguridad de Challapalca, en Juliaca. A pesar de los arrestos, las autoridades siguen buscando a otros miembros de la banda, como David Francisco Durand Larrea (‘Loco Paul’) y Kevin Daniel Espejo Cuya (‘Willy’), quienes aún permanecen prófugos.

La posibilidad de cadena perpetua no está descartada, dado lo brutal del crimen. Sin embargo, las autoridades no han revelado aún el veredicto final.

¿Qué pasó con el único sobreviviente de la familia San Román?

Israel Elías San Román Tapia, el hijo mayor de ‘La Tota’, fue el único miembro de la familia que logró sobrevivir al ataque. Durante el crimen, el joven de 17 años fue protegido por su abuela, quien lo cubrió con su cuerpo mientras los sicarios disparaban a quemarropa. A pesar de la tragedia, Israel logró salir del vehículo y, con valentía, intentó salvar a sus hermanos, aunque lamentablemente no pudo evitar su trágica muerte.

“Lo único que puede hacer es sacar a mis hermanos, auxiliarlos, porque mi hermano me hablaba aún y justo ya en el momento que lo dejé en el suelo, me dijo que me cuide y me cerró sus ojitos... Y a mi hermanita que ya le encontré sin signos vitales, traté de luchar hasta el último para salvar su vida”, indicó para Panorama.

En dicha entrevista, relató cómo se hizo el muerto para salvar su vida, mientras escuchaba los gritos y disparos que acabaron con la vida de su madre, su padre, sus abuelos y sus hermanos pequeños. “Mientras disparaban decían: ‘Te moriste perro, solo no vas a estar. A ti y a toda tu familia’. Mientras mataban (a mi familia) decían: ‘qué rico’. Alguien me vio y dijo: ‘ahí está el hijo de La Tota”. Y ese es el que arrasa (mata) con todo. Mata a mi hermana, a mi abuela, a mi mamá, a todos. A mí no me cae ningún impacto por mi abuela”, sostuvo.

Tras el ataque, Israel Elías quedó marcado por la tragedia y ahora se enfrenta al dolor de haber perdido a toda su familia. El sobreviviente, sin embargo, no ha podido encontrar paz en el país. En su última declaración aseguró que su vida corre peligro debido a las amenazas constantes de los sicarios involucrados, y que teme por su seguridad.