Renato Cisneros sobre desacato de Cipriani al llevar símbolos cardenalicios pese a sanción: “No perdona que Francisco lo haya castigado”

Según Renato Cisneros, la decisión de Juan Luis Cipriani de desafiar la autoridad del papa Francisco es una muestra clara que no ha superado la sanción recibida. Foto: composición LR/ Cronista/ TikTok | Foto: composición LR/ Cronista/ TikTok

El periodista Renato Cisneros utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre la reciente actitud desafiante del cardenal Juan Luis Cipriani, quien decidió usar los símbolos cardenalicios a pesar de la sanción impuesta por el papa Francisco en 2019. Esta sanción fue una respuesta a las acusaciones de una presunta agresión sexual que Cipriani habría cometido años atrás. En su cuenta oficial de TikTok, Cisneros compartió su reflexión sobre el tema, y dejó claro que el acto del cardenal refleja no solo una rebeldía contra el Vaticano, sino también un profundo resentimiento hacia la decisión papal. “Creo que detrás de la actitud de Cipriani hay mucha envidia”, inició comentando el exconductor de televisión.

Según dijo, la decisión del prelado de desafiar la autoridad del papa Francisco es una muestra clara de que el cardenal no ha superado la sanción recibida.

“Cipriani no le perdona al papa Francisco que lo haya castigado por haber cometido una presunta agresión sexual”, señalaba Cisneros en el clip. Este acto de desafío no solo cuestiona el poder del fallecido argentino, sino que también abre la puerta a una reflexión más profunda sobre la figura del religioso y su relación con la Iglesia católica.

“Cipriani no perdona la decisión del papa Francisco”, según Renato Cisneros

El desacato de Cipriani no parece tener solo una motivación religiosa o institucional, sino también personal. Según Cisneros, el cardenal peruano no ha logrado superar el hecho de que el Papa Francisco, con quien había tenido una relación cercana en el pasado, lo sancionara por la denuncia de abuso. Para el también escritor, el trasfondo de la rebeldía de Cipriani no es otro que el resentimiento acumulado hacia Jorge Mario Bergoglio, quien decidió aplicar la disciplina en este caso.

Además, Cisneros destacó que el comportamiento de Cipriani demuestra cómo la figura del cardenal ha quedado atrapada en el pasado, sin poder adaptarse a los nuevos tiempos de la Iglesia. La sanción que le impuso el papa Francisco no solo afectó su imagen pública, sino que también lo dejó en una posición de aislamiento dentro de la comunidad católica, lo que ha intensificado su rechazo hacia la decisión papal.

Juan Luis Cipriani se presentó a las exequias del papa Francisco con el traje de obispo, pese a la sanción del Vaticano. Foto: La República / Canal N

La figura del papa León XIV y la sombra de Cipriani

Cisneros también analizó el papel del nuevo Papa, Robert Prevost, nombrado como Papa León XIV. A diferencia de Cipriani, quien ha sido criticado por sus posturas conservadoras y su falta de empatía en algunos momentos de su carrera, el papa actual ha logrado en solo dos días desde su elección generar un impacto positivo en los peruanos. Según el periodista, la llegada del nuevo sumo pontífice ha traído consigo un sentido de unidad y esperanza que Cipriani no pudo lograr durante más de cuatro décadas al frente de la iglesia peruana.

“En solo dos días, Robert Prevost ha logrado generar entre los peruanos mucha más unión, más felicidad y mucho más orgullo que lo que podría haber alcanzado Cipriani en sus más de 40 años de actividad pastora”, continuó Cisneros.

La figura del Papa León XIV se presenta como una renovación para muchos católicos, quienes ven en él un líder que logra conectar de manera más auténtica con las bases de la iglesia. Para Cisneros, el contraste entre Prevost y Cipriani no podría ser más evidente, ya que el nuevo Papa ha logrado en poco tiempo generar un ambiente de unión y orgullo entre los fieles peruanos, algo que Cipriani no consiguió durante sus largos años de liderazgo.

"Detrás de su supuesta rebeldía, solamente se confirma el enorme tamaño de su soledad"

Para Renato Cisneros, el acto de Cipriani no solo responde a su desacato a las reglas eclesiásticas, sino también a la soledad que parece sentir frente a los avances de un nuevo Papa que ha logrado conectar con el pueblo. En sus palabras, la rebeldía de Cipriani no hace más que confirmar el tamaño de la desconexión que tiene con los fieles y la comunidad católica, especialmente en un momento tan crucial como el actual, donde la figura del papa León XIV está llena de esperanza y expectativas.

Cisneros concluye que el acto desafiante de Cipriani es un reflejo de su propio vacío personal y su falta de conexión con el mundo moderno, que exige una renovación espiritual y humana. Esta situación solo reafirma la creciente distancia entre Cipriani y los nuevos tiempos que la Iglesia Católica está comenzando a abrazar bajo el liderazgo del Papa León XIV.