Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias 'Cuchillo', abandonó Perú el pasado lunes 5 de mayo en dirección a Colombia, según reporte de Migraciones. A pesar de haber sido acusado como el presunto autor intelectual del asesinato de los 13 mineros en la provincia de Pataz, en La Libertad, fue liberado por el Ministerio Público. Frente a ello, la Defensoría de la Policía culpa de la fuga de 'Cuchillo' al Ministerio Público.

"Cómo un fiscal se preocupa tanto por liberar a un delincuente. Y ahora lamentamos que este señor haya salido del país, y por culpa de él. (…) el día que se tuvo conocimiento de las 13 personas, con una investigación abierta, se hubiera podido aceptar la captura a nivel nacional de este señor [Miguel Rodríguez]", declaró Máximo Gustavo Ramírez De La Cruz, Director General de la Defensoría de la Policía, a Exitosa.

Ramírez cuestionó participación de Ramos durante las pericias de la PNP

"Yo considero, por la preocupación del fiscal [Edwin Ramos], en estar presente en todas las diligencias, que él tenía cierto interés en llevar a cabo esto. Habría que preguntarle a él cuál era su interés de participar en las diligencias", dijo Ramírez, durante una conferencia de prensa en la sede de la Defensoría de la Policía.

"Él (fiscal) minimizó el hecho", afirmó el director. En esa misma línea, comentó que le resulta cuestionable que una autoridad fiscal solicite a la Policía ser participante de las pericias. "Algo que nunca se ha visto. La policía es la que realiza ese tipo de exámenes a las armas, pero él quería estar", manifestó.

Director General de la Defensoría de la Policía desmiente versión de Ramos Herrera

El fiscal provincial del distrito de Santa, Edwin Ramos Herrera, señaló que la PNP se demoró en solicitar la presencia del fiscal de turno durante la intervención. "La Policía tenía la información y detuvo a Cuchillo fuera del hotel a las 10:30 a.m. Ya lo habían intervenido, revisaron las habitaciones, pero durante todo ese tiempo no se comunicaron con el fiscal de turno para que participara en la diligencia. ¿Por qué no nos llamaron? (...) Fue hasta pasadas 4 horas, a las 2:30 de la tarde, cuando finalmente hicieron el llamado", explicó.

Sin embargo, Ramírez desmintió la versión que el fiscal Ramos Herrera brindó: "La intervención comenzó a las tres y cuarenta horas. A él se le comunicó a las 2:40 de la tarde. Y él participa de las diligencias, del registro vehicular, a las 16 horas".

