"¿Por qué me quitaron a mi hijo?": madre despide entre lágrimas a trabajador asesinado en Pataz

Entre lágrimas y con un corazón roto, la madre de Juan Ñaupari Salva, un joven minero de 25 años asesinado en la masacre ocurrida en Pataz, dijo el último adiós a su hijo en una emotiva despedida que tuvo lugar en San Juan de Lurigancho, Lima. La mujer, visiblemente afectada, exigió justicia y pidió apoyo a la presidenta Dina Boluarte para esclarecer el crimen que cobró la vida de su hijo y otras 12 víctimas.

"¿Por qué me quitaron a mi hijo? Devuélvanme a mi hijo. Señora presidenta, quiero que me devuelvan a mi hijo vivo. ¿Por qué no hacen justicia con esas malas personas?", imploró entre sollozos, dejando claro el dolor que siente por la pérdida irreparable.

Minero muere en Pataz y su madre llora su partida

Juan Ñaupari Salva fue uno de los 13 mineros que perdieron la vida durante la masacre de Pataz, un hecho que ha conmocionado al país y puesto en evidencia la grave situación de violencia en estas zonas. Los familiares del joven de 25 años aseguran que el fallecido no contaba con beneficios laborales y que la minera responsable de las operaciones en la zona, no ha brindado ninguna ayuda a la familia, dejándolos a su suerte.

Uno de los familiares del fallecido señaló que, debido a la falta de recursos económicos, han tenido que asumir todos los gastos del entierro. La despedida de Juan Ñaupari Salva es solo una de las muchas que se han vivido en la región tras el crimen. Desde el lunes 5 de mayo, varios féretros de los mineros fallecidos fueron llevados a sus respectivos hogares en diferentes lugares del país, como Tumbes, donde amigos y familiares de Deyther Domínguez Ramírez (31), otra de las víctimas, también lloraron su partida.

Alcalde de Pataz critica toque de queda

Aldo Carlos Mariño ha manifestado su descontento con la respuesta del Gobierno central, señalando que sus recomendaciones no fueron tomadas en cuenta. En una reunión previa con la presidenta, había solicitado la intervención de la Dirección de Investigación Criminal (Depincri) y del Servicio de Inteligencia para abordar la crisis de seguridad en la región.

“Lo que yo pido al Gobierno Central es lo que le pedí el día de ayer, Depincri y Servicio de Inteligencia. Al salir del Palacio de Gobierno, nos enteramos por la prensa que la presidenta había dado una conferencia”, comentó Mariño, evidenciando la falta de comunicación y coordinación entre las autoridades.

