¿Tsunami en Perú tras terremoto en Chile? Esto respondió la Marina de Guerra sobre posible impacto

Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños de gran magnitud en Chile tras terremoto de 7.5 de magnitud. Foto: referencial/diario Chile

Un fuerte terremoto de 7.5 de magnitud se registró la mañana del viernes 2 de mayo en la región de Magallanes, al sur de Chile, según reportó el Centro Sismológico Nacional (CSN). El movimiento telúrico se produjo a gran profundidad y generó una alerta de tsunami para las zonas costeras cercanas al epicentro, lo que llevó a las autoridades chilenas a ordenar la evacuación preventiva de la población hacia zonas seguras.

En respuesta al evento, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú informó que el sismo no representa riesgo de tsunami para el litoral peruano. La institución precisó que mantiene un monitoreo permanente de la actividad sísmica y reiteró que, por el momento, no se prevé ninguna afectación directa en el país.

¿Tsunami en Perú tras terremoto en Chile? Marina de Guerra responde

El capitán de corbeta Enrique Varea, jefe de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, informó que el reciente sismo registrado en el sur de Chile no representa riesgo de tsunami para el litoral peruano. “El terremoto ocurrido al sur de Chile no afecta nuestras costas y no genera ningún tsunami. Está descartada una alerta para el país”, declaró en entrevista con este medio.

Terremoto en Chile

Un sismo de magnitud 7.5 se registró este viernes 2 de mayo en el sur de Chile, con epicentro cercano a Puerto Williams, en la Región de Magallanes. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento ocurrió a una profundidad moderada y fue percibido en diversas localidades. Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños de gran magnitud, aunque las autoridades mantienen un monitoreo constante de la situación.

Tras el sismo, el presidente Gabriel Boric instó a la población a evacuar el borde costero de la región. “En estos momentos, nuestro deber es prevenir y seguir las instrucciones de las autoridades. COGRID regional y nacional están en marcha. Todos los recursos del Estado están a disposición”, escribió en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) también emitió una alerta de evacuación preventiva para las zonas costeras de Magallanes y áreas del territorio antártico chileno. Las localidades señaladas incluyen: Base Prat, Base O'Higgins, Caleta Meteoro, Puerto Williams, Puerto Edén, Punta Arenas y Bahía Gregorio.

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.

Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.

Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.

Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.

Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.

Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

