Fuga en Maranguita: imágenes revelan que escaparon caminando tras bajar con una soga hecha de tela

La madrugada de este viernes 2 de mayo, la Policía Nacional del Perú (PNP) anunció la fuga de 6 internos del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como 'Maranguita', ubicado en el distrito de San Miguel. Al respecto, el gerente de Seguridad Ciudadana, general Carlos Tineo, señaló que la fuga se habría registrado al promediar las 4.00 a. m. y que este hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento.

"Este evento de fuga ocurrió alrededor de las 4.00 a. m. El personal de Serenazgo se percató de una soga colgada en la pared del centro de rehabilitación y, de inmediato, se comunicó con la comisaría del sector y con la central de seguridad integral encargada del monitoreo de nuestras cámaras. Al revisar las imágenes, se observó a tres personas en una arteria cercana al lugar, que se dirigían hacia otro distrito; uno de ellos estaba descalzo", declaró en diálogo con Latina.

Imágenes de fuga en Maranguita

Las autoridades informaron que los internos habrían utilizado una soga hecha con telas para trepar el muro de Maranguita y escapar. Asimismo, indicaron que en las imágenes registradas por las cámaras de seguridad se observa a uno de los jóvenes caminando descalzo. En esa línea, señaló que los efectivos policiales habrían encontrado sus sandalias en los exteriores del centro.

"Se puede ver en las cámaras la soga y un par de sandalias que sería de uno de los internos escapados. Estas imágenes ya han sido dadas a la Policía Nacional. Lo que podemos apreciar es que la especie de soga que está construida con polos, al parecer telas, está bien tejida", señaló el general Carlos Tineo.

"Al parecer los jóvenes que han fugado habrían tomado algún tipo de vehículo. Estamos revisando las cámaras y solo hemos encontrado unas imágenes de una calle muy cercana al centro", agregó.

Testigo de la fuga en Maranguita: "Vi como cuatro, tenían puesto unos buzos"

Uno de los vecinos de la zona aseguró haber visto a los internos escapar por la pared del centro de rehabilitación, utilizando una soga improvisada con trapos. Señaló que alertó al Serenazgo, pero estos llegaron varios minutos después.

“Creo que contaron con el apoyo de un carro negro. Aquí en el distrito no hay seguridad y los vecinos estamos cansados. Tenían ropa, como unos buzos, y vi claramente cómo descendían. Llamé al Serenazgo, pero no me contestaron. Llegaron después de 40 minutos”, relató el vecino.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.