Brutal ataque en Los Olivos: joven es lanzado desde puente y queda con heridas graves

Un joven estudiante, identificado como Rubén Sánchez, de 27 años, fue lanzado del puente Yanbal, ubicado en el distrito de Los Olivos, tras salir de una reunión. De acuerdo con información preliminar, al menos siete jóvenes estarían involucrados en el ataque. La víctima fue trasladada de emergencia a un centro de salud en Puente Piedra.

"Mi hijo estuvo en una reunión con sus amigos de la universidad. Estaban regresando a casa cuando un grupo de jóvenes inició una pelea. Ellos comenzaron a atacar a mi hijo. Ayer por la noche me dijeron que lo habían lanzado del puente. Recibí una llamada de su compañero, quien me dijo: 'Señora, a su hijo lo han botado del puente'", declaró la madre del joven herido en diálogo con Latina Televisión.

"Yo no podía contestar y le pedí a mi primo que respondiera el celular. A él le dijeron que mi hijo estaba en una clínica y que había sido lanzado del puente. Luego, mi primo me dijo: ‘Quizás es una trampa, seguro le han robado el celular y quieren que usted les dé dinero’. Entonces me sugirió que averiguara con otro amigo. Llamé a la mamá de uno de los amigos de mi hijo, y ella me dijo que habían salido juntos. De inmediato, le pedí que averiguara si estaba con él, porque me habían dicho que lo habían lanzado de un puente", añadió.

Joven es lanzado de puente en Los Olivos

La madre del joven universitario informó que su hijo resultó gravemente herido y pidió a las autoridades que realicen las investigaciones correspondientes para identificar a los agresores, detenerlos y sancionarlos por lo sucedido.

"Mi hijo tiene puntos en la cabeza, siete en la ceja, en la boca y fracturas en el brazo (…) En los videos se puede ver quiénes son los que lo agredieron. Me dicen que también serían universitarios", manifestó.

"Mi hijo pudo haber muerto; quizás ahora estaría velándolo. Yo quiero que paguen por lo que le han hecho. Lo han desfigurado y le han robado el celular", agregó.

El joven afectado también se pronunció sobre lo ocurrido y aseguró que no conoce a las personas que lo agredieron. "Yo no los conozco. Estaba regresando a casa con dos amigos, y había un grupo. Comenzó la pelea y, sin darme cuenta, ya estaba en la clínica. Perdí el conocimiento", relató.

Actualmente, la madre del joven enfrenta una deuda con la clínica donde fue atendido. Las personas interesadas en brindar apoyo pueden comunicarse al número 994 580 178.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

