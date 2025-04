Desde el distrito limeño de Ate, Carla Pujay ha demostrado que con perseverancia y visión es posible transformar la vida por completo. Tras años dedicándose a la costura en condiciones de largas horas de trabajo y bajo salario, encontró en Yanbal la oportunidad que necesitaba para cambiar su destino. Hoy, inspira a cientos de mujeres en Perú que buscan la independencia económica a través de la venta de cosméticos y el liderazgo comercial en plataformas digitales como TikTok.

Dejó atrás jornadas laborales de hasta 12 horas que apenas le permitían pasar tiempo con sus dos hijos. Por medio de las redes sociales, descubrió una forma de generar ingresos, mejorar su calidad de vida y alcanzar metas personales y profesionales, logrando posicionarse como una de las emprendedoras más destacadas de la compañía.

¿Quién es Carla Pujay?

Carla Yorina Pujay Claudio, nació en Huánuco y hoy reside en el distrito de Ate, en Lima. A sus 37 años ha alcanzado el rango de Directora Super Senior en Yanbal, dirigiendo un equipo de más de 100 consultoras, que se encargan de vender los productos de belleza de la empresa. Antes de emprender en la multinacional peruana fundada en 1967, trabajaba como costurera en una empresa textil, donde sus extensas jornadas y el bajo salario no le permitían satisfacer las necesidades de su hogar ni dedicar tiempo de calidad a sus hijos.

La necesidad de un cambio y el deseo de ofrecerles un mejor futuro la llevaron a aceptar una propuesta que, aunque inicialmente generó dudas, se convertiría en la mejor decisión de su vida. Ingresó a Yanbal como consultora, aprendió las bases de la venta directa de cosméticos y con el tiempo ascendió dentro de la estructura empresarial. Gracias a su esfuerzo constante, logró financiar la educación universitaria de su hijo mayor en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), asegurar la escolaridad de su hija menor y comprar un automóvil, símbolo tangible de sus logros.

“Antes tenía un trabajo de 8 horas en el que, entre ir y regresar de ahí a mi casa, me tomaba aproximadamente 12 horas al día, por lo que no tenía tiempo para para mis hijos ni un buen sueldo para cubrir todos mis gastos y necesidades, por ello decidí renunciar. En ese momento estaba viendo qué hacer porque de alguna manera quería generar ingresos y es ahí donde me tocan la puerta para emprender con Yanbal y decidí intentar con muchos miedos, dudas y temores, pero hoy no me arrepiento. Ha hecho un cambio de 360 grados en mi vida y en la de mi familia”, relató para La República.

Yanbal es una empresa peruana dedicada a la fabricación y comercialización de productos de belleza y cosmética a través del modelo de venta directa. Actualmente, está presente en ocho países de América y Europa. La compañía dispone de Centros de Investigación y Desarrollo ubicados en Europa y Estados Unidos, así como plantas de producción en diversos países de Latinoamérica, contando con más de 2.500 colaboradores a nivel global.

¿Cómo empezó a usar las redes sociales para vender productos de Yanbal?

El 2020 representó un punto de inflexión en el negocio de Carla Pujay. Con la llegada de la pandemia y el auge de las plataformas digitales, decidió modernizar su estrategia comercial. Yanbal impulsó a sus directoras a digitalizar sus operaciones y Carla no desaprovechó esta oportunidad.

“Yanbal nos apoyó para poder digitalizar nuestro negocio y yo lo aproveché. Nos enseñaron, capacitaron y asesoraron y en ese momento decidí innovar con la tecnología. Decidí primero entrar en YouTube, con un canal para poder llegar a más personas haciendo tutoriales de maquillaje, unboxing. Luego en TikTok, compartiendo esta maravillosa oportunidad con más personas, porque es un canal digital que me permite llegar a más personas y me abre las puertas para todas partes del Perú. La campaña anterior, por ejemplo, he logrado 7 incorporaciones a través de este medio”, indicó.

¿Cómo es trabajar en Yanbal?

Trabajar en Yanbal para Carla Pujay representa libertad, desarrollo personal y estabilidad económica. El modelo de negocio de la empresa, basado en la venta directa y el liderazgo de equipos, permite a los consultores crecer haciendo crecer al equipo que forma, a su propio ritmo, dependiendo de su compromiso y habilidades.

A diferencia de empleos tradicionales, donde los esfuerzos no siempre se reconocen, Yanbal premia los logros con incentivos tangibles, como viajes internacionales y vehículos. Carla ha ganado ocho viajes consecutivos a destinos como Brasil, Colombia, Panamá y México, siendo el último a Buenos Aires, Argentina, este 2025. Actualmente, está próxima a recibir una camioneta por sus resultados, reafirmando su convicción de que el esfuerzo y la dedicación en Yanbal tienen recompensa.

La compañía exige pocos requisitos para iniciar: una foto del DNI, una selfie con el documento, un correo electrónico, dirección y número de teléfono. Además, promueve un proceso de entrevista para garantizar la seriedad de los postulantes, protegiendo la integridad del negocio y sus líderes.