A pesar de la celebración, el Gobernador del Callao aseguró que las medidas implementadas por el Estado no son suficientes. Foto: Composición LR

Este 22 de abril, Callao celebra su 168 aniversario de su proclamación como Provincia Constitucional en una ceremonia realizada en la fortaleza Real Felipe, un claro símbolo del puerto chalaco y testigo de toda la historia republicana. No obstante, actualmente la región se encuentra en un contexto diferente a años anteriores: la ola de violencia, asesinatos y extorsiones.

Por ello, el Gobernador Regional del Callao, Ciro Castillo-Rojo Salas brindó declaraciones para La República en donde expresa su sentir con respecto a la actual situación en la que se encuentra la Provincia Constitucional. De esta forma, cuestionó que, si bien el estado de emergencia es una medida complementaria a un plan mayor, no ha funcionado totalmente hasta la fecha.

El estado de emergencia y restricciones para mototaxistas: medidas que no son definitivas

En medio de la celebración por el 168 aniversario del Callao, el Gobernador Regional, Ciro Castillo-Rojo hizo énfasis en las medidas que el Estado está aplicando para combatir la inseguridad no solo de Lima, sino también en la Provincia Constitucional. No obstante, aseguró que el estado de emergencia no ha funcionado por sí solo.

"En el Callao se replica lo que pasa en Lima, nosotros hemos empezado una estrategia con el gobierno, por ejemplo en Carmen de la Legua se hizo una creación de brigadas por la seguridad, por lo tanto creemos que esta lucha tiene que ser una lucha integral (...) Los estados de emergencia son parte complementaria, pero de por si no ha funcionado", empezó diciendo.

Con respecto a la nueva medida implementada por el Gobierno, en donde plantea que solo una persona viaje en una motocicleta a fin de evitar la ola de sicariatos, Ciro Castillo considera que esta medida no es definitiva e insuficiente. "Yo creo que esas medidas son transitorias, no son medidas definitivas, estamos tratando, imagino que el Gobierno también, de resolver reactivamente algunas cosas. Si bien es cierto, no darán los resultados que esperamos, porque creemos que esto debe ser parte de una estrategia general", acotó.

Un déficit de más de 1.000 policías en el Callao

En la misma línea, el Gobernador sostuvo que hay un déficit de policías en el Callao, pues no contarían con la cantidad de efectivos necesarios para resguardar a la ciudadanía. "Tenemos un déficit aproximado de más de 1.000 policías. Por lo tanto, es necesario tener mayor capacidad instalada. Hemos entregado camionetas, cámaras y plataformas de observatorio a la policía", sostuvo dejando en claro que no es suficiente, ya que se necesita de una nueva estrategia para combatir la ola de crímenes.

Por último, resaltó que vienen trabajando en conjunto con el Municipio del Callao. "Entrelazar los planes, solo así se podrá combatir la criminalidad". De esta manera, el Gobernador Ciro Castillo asegura que están al pendiente de los incidentes que ocurren en el Callao, no obstante, reflexiona que las medidas implementadas por el Estado no han sido suficientes para frenar la criminalidad.

