Adulta mayor se quiebra al recordar que le robaron durante visita del papa Francisco: "Me valió para acercarme y verlo"

La muerte del papa Francisco ha conmovido a todo el mundo, a horas de su deceso cientos de fieles se acercan a las iglesias para rendir homenaje al Sumo Pontífice. "Su muerte causa muchísimo dolor", expresó una adulta mayor con la voz entrecortada.

La mujer, quien asistía a misa en la Iglesia Las Nazarenas en el Cercado de Lima, expresó su tristeza a Canal N por la muerte del papa Francisco: "Dejé encargado mis cosas y cuando regresé, la persona no estaba. Fui donde los policías y lo vi. Sentí una alegría y no me importó todo lo que perdí, me valió para verlo".

Fieles recibieron al papa Francisco en Lima

El papa Francisco visitó al Perú en el 2018, el 21 de enero el mismo año, realizó una misa en la base área de Las Palmas en Surco, más de un millón de fieles hacían largas cosas desde tempranas horas de la mañana.

Francisco realizó sus últimas actividades en la Capital con el rezo de la Hora Tercia en el santuario del Señor de los Milagros, en las Nazarenas. Además, otorgó una oración en la Catedral de Lima para los santos peruanos, y, al mediodía, el pontífice realizó el rezo del Ángelus en la Plaza de Armas, miles de creyentes lo recibieron entre aplausos y fe.

Rompió el protocolo por una niña con discapacidad

Durante la estadía del Papa Francisco en el Perú, se hospedó en la Nunciatura Apostólica en Jesús María, al lugar llegó una niña con su padre, en donde tuvieron la oportunidad de encontrarse con el pontífice. El momento se volvió significativo para la menor, quien sufre de una discapacidad. Diana Valentina, en ese entonces con 9 años, recibió la bendición de Francisco antes de partir para Puerto Maldonado.

El padre de la niña agradeció la oportunidad que les brindó el papa, "porque es una manera diferente de ver a las personas con discapacidad". El papa no solo bendijo a a familia, sino les obsequió un rosario que hasta el día de hoy la familia atesora con toda su fe.

