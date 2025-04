Mari Luz Canaquiri, luego de recibir el Premio Goldman 2025: "Agradezco a mi pueblo"

¡Y el Óscar Verde 2025 es para…! Los nervios y la angustia de la población kumama de la comunidad nativa de Shapajilla, en el distrito de Parinari, que seguía lo que ocurría a miles de kilómetros, eran muy parecidos a aquel 30 de octubre de 2024, con la diferencia de que la buena nueva esta vez no saldría de la Corte Superior de Justicia de Loreto, sino del jurado calificador del Premio Goldman, en San Francisco, Estados Unidos.

El misterio terminó pronto. Minutos después de iniciado el lunes (las 00:30, hora peruana), se confirmó lo que Loreto y el Perú esperaban: Mari Luz Canaquiri Murayari, lideresa de la Federación de Mujeres Indígenas Huaynakana Kamatahuara Kana fue proclamada ganadora de la edición 2025 del Goldman Environmental Prize, que reconoce a las personas por sus esfuerzos sostenidos y significativos para proteger el medio ambiente.

La alegría de Mari Luz era más que evidente. Con la voz quebrada, agradeció al jurado calificador, a su pueblo y a las mujeres y hombres que la acompañan desde hace más de 20 años en una lucha que parecía imposible: enfrentar a gigantes y defender sus bosques y el río Marañón del paso de embarcaciones comerciales, derrames de petróleo del oleoducto de Petroperú y la desmedida explotación minera y forestal.

El juicio duró tres años. El primer paso fue en un juzgado en Nauta. Foto IDL

En nombre de los que viven en lo profundo del río

También agradeció a su familia, a “mis antepasados que viven en las profundidades del río y que nos enseñaron que debemos cuidar la naturaleza porque es el mundo que nos han heredado”.

Y no es para menos. El Premio Goldman es toda una institución y un reconocimiento mundial al trabajo que realizan mujeres y hombres en distintos lugares del mundo en bien del medio ambiente.

Y como ocurrió en 2024, lo vivido ayer en San Francisco tuvo un significado especial para Mari Luz: pudo cumplir la promesa que le hizo a un tío que no conoció, pero que estuvo muy presente en su vida.

“Mi tío José. Él, mis padres y mis abuelos nos enseñaron desde niños que el río Marañón tiene vida y hay que cuidarlo. Ellos viven en las profundidades y me hablan y me dicen que esta lucha es por el bien de todos. En nuestra cosmovisión, ellos están vivos”, dijo a La República a través del hilo telefónico.

Integrantes de la Federación de Mujeres Indígenas Huaynakana Kamatahuara Kana. Foto Difusión

Y sabiendo que su lucha no ha terminado y que pronto llevará su voz a otras regiones, Mari Luz recuerda la alegría que sintió su pueblo el 30 de octubre. Ese día, la Corte Superior de Loreto confirmó el histórico falló de un juzgado de Nauta que declaraba que el río Marañón es sujeto de derechos y por lo tanto el Estado debe protegerlo.

Fue un día de fiesta para la comunidad de Shapajilla y un premio a los 20 años de lucha de la Federación de Mujeres Indígenas Huaynakana Kamatahuara Kana.

“Me siento orgullosa”

¿Qué se siente haber ganado un premio tan importante?, le preguntamos y Mari Luz lo resume así: “Me siento orgullosa porque no esperaba este reconocimiento para mi persona, para mi organización, porque los líderes, lideresas, defensores siempre hemos estado perseguidos, criminalizados, asesinados en el Perú”.

Y agrega: “A pesar de que nosotros no hemos tenido una ayuda, lo hemos hecho con nuestro esfuerzo. (…) Ahora hay nuevas leyes que han dado, por ejemplo, que las ONG no pueden ayudar a presentar demandas en favor de los pueblos originarios, (con eso) nos están quitando una parte de nuestra vida. Pero nosotros, los pueblos originarios, somos fuertes, no nos vamos a quedar callados, no nos vamos a dejar mancillar, porque la sangre indígena es fuerte y vamos a hacer valer nuestros derechos”