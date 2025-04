En Lima y Callao la ola de delincuencia y criminalidad ha incrementado. Ante ello, el Gobierno peruano aprobó un decreto que no solo extiende el estado de emergencia en estas regiones por treinta días, sino que también prohíbe que las motos transporten a dos personas durante su circulación. Esta medida, que podría ampliarse luego de finalizado el mes, ha generado diversas opiniones en el país. Según lo publicado en Diario El Peruano, esta medida tiene como objetivo combatir el incremento constante de crímenes, homicidios y casos de extorsión registrados en los últimos meses.

Teniendo en cuenta la medida aprobada en el país, datos de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), a nivel nacional, revelan que la tenencia de motocicletas alcanzó el 16.54% de los hogares al cierre de 2023, lo que representa un aumento de 0.97 puntos porcentuales respecto al año anterior. En el caso específico de Lima Metropolitana y el Callao, la tenencia de motocicletas en zonas urbanas se situó en 11.4% durante el segundo trimestre de 2023, según datos proporcionadas por la AAP. Ello significa una cantidad significativa de motos en dichos territorios.

Medida sería arbitraria e iría en contra del derecho constitucional

Tras la medida aprobada por el Gobierno de Dina Boluarte, personas de la comunidad de motociclistas en el país mostraron su malestar. Diego Sarazú, un motociclista de toda la vida, quien es el fundador de Moteando Perú, contó a la República que la medida aprobada por el Gobierno es arbitraria. "Esta decisión que han tomado va en contra de nuestros derechos constitucionales de libre tránsito", precisó con mucha indignación.

Para Diego, miles y miles de motociclistas se verán afectados por este decreto, ya que considera que las personas no solo usan la moto como forma recreativa, sino también como movilización para transportar amigos, familias y a distintas personas. "Es su rutina diaria. Me parece que el Gobierno no ha visto las contras, porque al no poder usar un vehículo como taxi y transporte público, los expondrían a usar unidades transportes que se han visto afectadas en estos tiempos", remarcó.

PNP y Fuerzas Armadas no sabrían como intervenir a motos

Tras la prórroga del estado de emergencia por treinta días más, se suma el decreto aprobado por el Gobierno peruano. "Se restringe el acceso a las vías a los vehículos menores de las categorías L1 y L3, los cuales solo podrán circular con un conductor, sin llevar ningún acompañante", precisa la norma publicada en Diario El Peruano.

Medida aprobada sobre el uso de motos durante estado de emergencia. Foto: Captura de pantalla del Diario El Peruano

En ese sentido, Ricardo Valdez, exministro del Interior del Perú, le reveló a la República que no está claro que instrucciones van a recibir la PNP y las FF. AA. sobre cómo actuar y detener a las personas que utilicen su moto junto a un acompañante. "No está claro como estas entidades van a detener al usuario de moto que vaya con un pasajero, y cuál va a ser la sanción que van a recibir o cómo se van a poner en práctica. Falta información al respecto. Esto va a generar protestas y medidas judiciales que se van a interponer a que esto ocurra", puntualizó.

Asimismo, Valdez subrayó que si bien el estado de emergencia se ha extendido por 30 días, para él está claro que cuando el Congreso ha dado la norma para declarar en emergencia a la PNP, el plazo que se ha puesto es de 180 días. Por lo tanto, considera que este régimen de excepción del estado de emergencia se va a prolongar seguramente 4 meses más. "Esto va a generar problemas en las familias que usan motos para trasladarse a diversos lugares", expresó.

¿Por qué medidas que prohibían que dos personas viajen en moto no prosperaron en Colombia y Venezuela?

Las medidas que prohibían que dos personas viajen en una motocicleta fueron implementadas en países sudamericanos como Colombia (ciudades como Bogotá) y Venezuela (Caracas y Maracaibo) con el propósito de disminuir delitos cometidos desde motocicletas, como robos y sicariatos. Sin embargo, múltiples estudios y experiencias han evidenciado que las medidas adoptadas tienen un impacto limitado en la mejora de la seguridad ciudadana y, en algunos casos, generan efectos adversos.

Impacto de medida en Bogotá y Medellín

En ciudades como Bogotá y Medellín, se han adoptado restricciones al "parrillero" (acompañante en motocicleta) en determinados periodos. No obstante, investigaciones del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes concluyeron que estas medidas no mejoran significativamente la seguridad ciudadana.

Además, esta medida habría aumentado la carga para las autoridades policiales y generaría costos elevados para los ciudadanos, especialmente aquellos que dependen de la motocicleta como medio de transporte o trabajo.

Estas estadísticas también reflejaron que solo una pequeña fracción de los delitos en Bogotá involucran motocicletas. Por ejemplo, en 2021, de los 56.199 hurtos a personas en vía pública, apenas el 6,3% fueron cometidos por motociclistas, lo que cuestiona la efectividad de restringir al parrillero como estrategia principal de seguridad.

Impacto de medida en Caracas y Maracaibo

En Venezuela, ciudades como Caracas y Maracaibo han implementado restricciones similares, prohibiendo el transporte de acompañantes en motocicletas en ciertas zonas y horarios. Sin embargo, estas medidas han enfrentado críticas por parte de la ciudadanía, que argumenta que afectan a quienes utilizan la motocicleta como medio de transporte familiar o laboral.

Junto con ello, la falta de estudios que respalden la efectividad de estas restricciones ha llevado a cuestionar su implementación y a considerar alternativas más focalizadas en dicho país.

