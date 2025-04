La fuerte explosión y el siniestro reportado la mañana del miércoles 16 de abril en un depósito en la altura del kilómetro 35 de la Antigua Panamericana Sur, en Lurín, ha dejado una decena de viviendas afectadas, comercios con pérdidas económicas y alrededor de cuatro escuelas con daños, las cuales han tenido que evacuar a sus alumnos instantes después del incidente.

El hecho también afectó a los vecinos, en donde una adulta mayor contó para La República que tuvo que abandonar su vivienda luego de que se viera afectada por la explosión en el depósito. La mujer sostuvo que su mayor preocupación son sus medicinas, las cuales se encontraban dentro de la vivienda al momento del siniestro. Cabe resaltar que ella padece de una avanzada diabetes, pero ahora teme lo peor.

Vecinos afectados tras gran explosión en depósito de Lurín

Entre los afectados se encuentra la señora Demetria Montalvo Sánchez, de 78 años, quien vive en una casa de cuatro pisos. La adulta mayor, que padece diabetes, expresó su preocupación por la pérdida de sus medicamentos esenciales, que son vitales para su salud. En medio de las diligencias de las autoridades, ella señaló que no pudo volver a su casa para sacar sus pertenencias.

"El dueño (de la casa) nos ha llamado diciendo que todo se ha caído, las lunas se han reventado. Dentro está todo, mi insulina, mis pastillas para el dolor de huesos (...) toda la casa se ha vista afectada. Yo estaba ahí en la puerta temblando, me agarró una tembladera que no se me quitaba", sostuvo la adulta mayor.

Minsa reporta 16 heridos tras la explosión en Lurín

Debido al incendio de gran magnitud luego de la explosión reportada en Lurín, el Ministerio de Salud (Minsa) emitió un comunicado en donde señala que son 16 heridos los que fueron atendidos tras el incidente. Del grupo de personas afectadas, se conoció que 13 fueron trasladados al Centro Materno Infantil (CMI) de Lurín, mientras que los otros 3 heridos al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador (HEVES).

Comunicado de Minsa tras incidente. Foto: X

Al cierre de esta nota, la zona afectada continúa cercada mientras el Cuerpo General de Bomberos continúa realizando las diligencias respectivas. Además, en el lugar se encuentran equipos técnicos del COES Salud de la Digerd, dos equipos de la Diris Lima Sur con personal de salud y equipos del SAMU. Se espera que en las próximas horas se conozca la lista completa de todos los heridos y personas afectadas producto de esta explosión.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.