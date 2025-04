Ante el incremento de asaltos, crímenes y extorsiones que afectan a Lima Metropolitana y el Callao, la Defensoría del Pueblo ha instado a la presidenta, Dina Boluarte, a implementar medidas eficaces que permitan enfrentar la inseguridad ciudadana. Entre las recomendaciones, el organismo plantea restringir el uso de motocicletas, dado que, según señalan, dichas limitaciones podrían reducir la incidencia de crímenes vinculados al sicariato. Sin embargo, la decisión ha generado controversia.

Gremios de motociclistas han expresado su rechazo a la iniciativa, argumentando que perjudicaría significativamente a quienes utilizan las motocicletas como medio de transporte o herramienta de trabajo. "Nos sentimos profundamente indignados ante esta propuesta. Han caído en el populismo y facilismo, sin considerar el grave impacto que esta restricción tendría en millones de personas que dependen de la motocicleta para desplazarse o ejercer sus actividades laborales", declaró a La República David Montes, vocero de la Asociación de Motociclistas del Perú.

La Defensoría del Pueblo instó a la presidenta Dina Boluarte a implementar medidas contra la inseguridad en Lima. Foto: composición LR.

PUEDES VER: Denuncian que hombre ingresó a baño de mujeres y grabó a menor en local de McDonalds

Defensoría del Pueblo defiende su postura, pero gremios la rechazan

Mediante un comunicado, la Defensoría del Pueblo, encabezada por Josué Gutiérrez, defendió su postura respecto a la medida, argumentando que la modalidad delictiva que involucra a dos personas a bordo de motocicletas lineales es comúnmente utilizada para perpetrar asaltos, robos y homicidios. Asimismo, la institución señaló que la restricción de estos vehículos también responde a la facilidad con la que los delincuentes pueden desplazarse, evadir el tráfico y utilizar rutas no convencionales para huir de la autoridad.

Entre las propuestas planteadas por el organismo, se destaca la restricción del tránsito de motocicletas lineales en determinados horarios. La entidad solicitó prohibir la circulación de estos vehículos entre las 18:00 y las 6:00 horas del día siguiente, así como impedir que sean utilizados por dos personas a la vez. No obstante, gremios de motociclistas han rechazado la postura del organismo, argumentando que, lejos de reducir la delincuencia, la medida perjudica a quienes utilizan las motocicletas como medio de transporte o herramienta de trabajo.

Gremios de motociclistas rechazan la propuesta. Foto: La República

“Esta medida solo servirá para decir al delincuente: ‘no cometas actos delictivos en moto, pero sí en otro vehículo u otra modalidad’. Más del 90 % de quienes tienen una motocicleta la usan por necesidad, sea para trasladarse a su trabajo o para transportar a un familiar, amigo, conocido o compañero, así como para realizar trabajos de delivery, courier u otras actividades laborales", declaró para este medio José Luis Huamán Fernández, presidente de la Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú (AHMUP).

Las contradicciones de la medida

Durante una conferencia de prensa, Josué Gutiérrez defendió la propuesta y sostuvo que existen picos de inseguridad que se presentan principalmente durante la noche. “Se reportan cerca de 400 denuncias diarias por robos cometidos con motocicletas, pero muchas ni siquiera se denuncian. Lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar”, declaró.

Sin embargo, el analista de datos Juan Carbajal refutó esta afirmación a través de la red social X. Según indicó, los datos disponibles muestran que la mayoría de estos delitos ocurre entre las 7:00 a. m. y las 6:00 p. m. “El defensor del Pueblo propone prohibir el uso de motos en el horario donde se registra la menor cantidad de denuncias por extorsión y extorsión agravada”, escribió.

Comunicado de la Defensoría de Pueblo.



Por su parte, José Luis Huamán Fernández, presidente de la Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú (AHMUP), cuestionó duramente la posición de la Defensoría del Pueblo y expresó su rechazo a la propuesta. "Es increíble e insólito, hasta decir una barbaridad, que una institución cuyo fin es defender que los derechos ciudadanos no sean vulnerados esté pidiendo que se vulneren los derechos. ¿Acaso el motociclista no es un ciudadano? ¿Acaso los ciudadanos que manejamos moto no alzamos la voz cuando nos roban nuestras pertenencias o nos quitan la vida?, concluyó.

¿Es una propuesta efectiva?

En un estudio realizado por académicos de la Universidad de los Andes titulado 'Restricciones a motocicletas y sus efectos sobre el crimen en Colombia', se concluye que las medidas sobre la circulación de motos, implementadas en más de 25 ciudades colombianas, no logran reducir de manera significativa el crimen. A pesar de su creciente adopción como medida de seguridad, los resultados muestran que estas políticas tienen efectos temporales y no persistentes sobre los delitos.

El estudio, que evaluó diferentes tipos de restricciones como la prohibición de acompañantes masculinos y la restricción total de motocicletas en ciertas zonas, revela que aunque algunos delitos disminuyen de forma momentánea, el crimen se desplaza a otras áreas no afectadas por las medidas. Además, las restricciones imponen altos costos sociales y operativos para las autoridades.