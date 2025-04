El pasado lunes 14 de abril, un ataque armado en los exteriores de la discoteca 'Dembow', en Villa María del Triunfo, acabó con la vida de los cantantes urbanos Luis Antonio Venegas Carrasco y José Israel Oria Infante, conocidos como '26is' y 'Louis Producer'. Las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios de testigos serán clave para continuar con la investigación policial.

Aunque la identidad de los sicarios aún no ha sido confirmada, las grabaciones han permitido conocer que al menos cuatro personas estuvieron involucradas en el ataque: dos sicarios que dispararon más de 20 veces a los artistas de trap, y dos motociclistas que ayudaron en la huida de los asesinos.

Cámaras registran el ataque contra Louis Producer y 26is

Las imágenes difundidas muestran a los jóvenes cantantes fuera del club nocturno 'Dembow' alrededor de las 2 de la madrugada, acompañados de varias personas, cuando dos sicarios con casacas blancas se acercaron armados. El ataque ocurrió junto a un puesto de comida rápida y autos estacionados en la Avenida El Triunfo, donde los sicarios dispararon en múltiples ocasiones, acabando con las vidas de los artistas.

A pocos metros, en la estación de servicio Gaspetrol, una motocicleta con un conductor vestido de oscuro espera a uno de los atacantes. Segundos después, una segunda moto, conducida por un sujeto con casaca blanca, se une al primero para huir del lugar con rumbo desconocido. Todo el ataque se desarrolló en cuestión de segundos.

Además de las víctimas fatales, se conoció que el acompañante de los artistas, Ricardo Yapurisi Givera, resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital María Auxiliadora, donde su pronóstico es reservado.

Manager de 'Louis Producer' acusa a la policía de retener pertenencias del artista

El manager de 'Louis Producer' denunció en declaraciones a la prensa que la Policía retuvo las pertenencias del artista de manera irregular, sin la presencia de un fiscal. "Nos quieren hacer firmar un acta como si nos estuvieran entregando la billetera con 80 soles, pero yo sé que él tenía S/2.200 que retiró como adelanto de un trabajo. Tengo todo grabado", comentó.

Además, el representante musical desmintió que el ataque tuviera relación con extorsión, ya que no habían recibido amenazas previas: "No tengo la menor idea, no hemos recibido amenazas. Desconozco completamente del tema". Las víctimas formaban parte del circuito musical urbano del género 'malianteo', en el que 'Luis Producer' era considerado el máximo exponente a nivel nacional.

Por su parte, las primeras investigaciones policiales apuntan a que el ataque podría tratarse de un presunto ajuste de cuentas o de extorsión, debido a la modalidad del crimen. El asesinato de estos artistas guarda similitudes con el de Roberto Farge, conocido como Yerzy, un joven de 20 años, quien falleció en noviembre de 2024 tras ser atacado a balazos en el Callao.