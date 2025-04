Alrededor de 30 motociclistas estuvieron concentrados en la avenida Arequipa para protestar en contra de la nueva medida impuesta por el Gobierno de Dina Boluarte, en donde restringen a los motorizados de vehículos categoría L1 y L3 a fin de que no viajen con un acompañante.

La decisión de las autoridades se enmarca en un contexto de creciente violencia. No obstante, los motorizados no se mostraron de acuerdo y afirmaron que no se ha hecho la excepción para quienes son personas de bien. Cabe resaltar que durante los últimos meses se ha reportado mayor incidencia de que los delincuentes usan este vehículo menor para atentar contra sus víctimas.

PUEDS VER: Gobierno prohíbe que motociclistas viajen con acompañante y amplía estado de emergencia en Lima y Callao

Motorizados rechaza medida del Gobierno

En horas de la mañana, el grupo de motorizados se concentró en la avenida Arequipa para expresar su rechazo frente a la nueva medida impuesta por el Gobierno. "Soy motociclista, no delincuente", es la frase con la que protestaron los motociclistas.

En tanto, el presidente de la comunidad de moteros, Danny Mendoza, afirmó que no se ha llegado a un acuerdo con las autoridades, pues buscan que se tenga una excepción con las personas de bien. "Las autoridades no han cumplido con las negociaciones. No se hecho la excepción para las personas de bien que usamos la moto como medio de transporte", sostuvo.

PUEDES VER: Así fue el emotivo homenaje del colegio Leoncio Prado a Mario Vargas Llosa tras su fallecimiento a los 89 años

Las restricciones para los motorizados impuestas por el Gobierno

De acuerdo con el decreto supremo del Gobierno de Dina Boluarte, se precisa que los vehículos menores de las categorías L1 y L3 no podrán llevar acompañantes durante la prórroga del estado de emergencia. "Se restringe el acceso a las vías a los vehículos menores de las categorías L1 y L3, los cuales sol podrán circular con un conductor, sin llevar ningún acompañante", precisan.

Además, la medida precisa que los motorizados no podrán usar otros elementos ajenos al casco que impidan su identificación. "Los conductores de dichos vehículos no deben usar elementos o accesorios adicionales al casco que impidan o limiten la visibilidad del rostro del conductor", se lee en el documento publicado el domingo 13 de abril.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.