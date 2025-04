Semana Santa 2025 en Perú: ¿qué días no laborables serán antes del inicio de esta celebración religiosa?

La Semana Santa 2025 ha generado una creciente expectativa entre los ciudadanos, tanto en Perú como en otros países con tradición cristiana. Esta festividad religiosa conmemora los últimos días de Jesucristo en la Tierra e incluye eventos como su entrada a Jerusalén, su crucifixión, muerte y resurrección. Se celebra anualmente con actos litúrgicos que inician el Domingo de Ramos y concluyen con el Domingo de Pascua.

En Perú, esta conmemoración es considerada una de las principales del calendario religioso. Durante estos días, miles de personas asisten a actividades organizadas por las iglesias, como procesiones y misas. En ese marco, se informa si existen o no días no laborables en el país previos al inicio de esta celebración.

Semana Santa 2025 en Perú: ¿qué días son no laborables?

El Gobierno peruano ha emitido el Decreto Supremo N.° 042-2025-PCM, que establece los días no laborables en el país para el año 2025. A través de esta disposición, en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, se ha detallado que los días no laborables en 2025 serán el viernes 2 de mayo y el viernes 26 de diciembre.

Sumado a eso, el decreto incluye una disposición adicional para el año siguiente, 2026, estableciendo el viernes 2 de enero como día no laborable. Sin embargo, para aquellos que esperaban un día no laborable previo a la Semana Santa, el 15 de abril, esta fecha no será considerada en la normativa.

Calendario de feriados para lo que queda del 2025

17 de abril (jueves) : Jueves Santo. Conmemora la Última Cena de Jesús con sus apóstoles, siendo un día de reflexión cristiana.

: Jueves Santo. Conmemora la Última Cena de Jesús con sus apóstoles, siendo un día de reflexión cristiana. 18 de abril (viernes) : Viernes Santo. Recuerda la crucifixión y muerte de Jesús, un día solemne con procesiones religiosas.

: Viernes Santo. Recuerda la crucifixión y muerte de Jesús, un día solemne con procesiones religiosas. 1 de mayo (jueves) : Día del Trabajo. Se conmemora la lucha del movimiento obrero por mejores condiciones laborales, con desfiles y manifestaciones.

: Día del Trabajo. Se conmemora la lucha del movimiento obrero por mejores condiciones laborales, con desfiles y manifestaciones. 7 de junio (jueves) : Batalla de Arica y Día de la Bandera. Se recuerda la defensa del territorio peruano en 1880, liderada por el coronel Francisco Bolognesi.

: Batalla de Arica y Día de la Bandera. Se recuerda la defensa del territorio peruano en 1880, liderada por el coronel Francisco Bolognesi. 29 de junio (domingo) : San Pedro y San Pablo. Se celebra a los apóstoles San Pedro y San Pablo, figuras fundamentales del cristianismo.

: San Pedro y San Pablo. Se celebra a los apóstoles San Pedro y San Pablo, figuras fundamentales del cristianismo. 23 de julio (miércoles) : Día de la Fuerza Aérea del Perú. Aniversario de la independencia peruana, con desfiles y celebraciones patrióticas.

: Día de la Fuerza Aérea del Perú. Aniversario de la independencia peruana, con desfiles y celebraciones patrióticas. 28 de julio (lunes) : Fiestas Patrias. Aniversario de la independencia del Perú con actividades culturales y desfiles militares.

: Fiestas Patrias. Aniversario de la independencia del Perú con actividades culturales y desfiles militares. 29 de julio (martes) : Fiestas Patrias. Segundo día de celebraciones con actividades recreativas y culturales.

: Fiestas Patrias. Segundo día de celebraciones con actividades recreativas y culturales. 6 de agosto (miércoles) : Batalla de Junín. Conmemora uno de los enfrentamientos decisivos de la independencia del Perú en 1824.

: Batalla de Junín. Conmemora uno de los enfrentamientos decisivos de la independencia del Perú en 1824. 30 de agosto (sábado) : Santa Rosa de Lima. Se rinde homenaje a Santa Rosa, la primera santa de América, con procesiones y misas.

: Santa Rosa de Lima. Se rinde homenaje a Santa Rosa, la primera santa de América, con procesiones y misas. 8 de octubre (miércoles) : Combate de Angamos. Se recuerda la victoria en este combate de la Guerra del Pacífico, homenajeando al almirante Miguel Grau.

: Combate de Angamos. Se recuerda la victoria en este combate de la Guerra del Pacífico, homenajeando al almirante Miguel Grau. 1 de noviembre (sábado) : Día de Todos los Santos. Se dedica a la memoria de todos los santos, con visitas a los cementerios para honrar a los fallecidos.

: Día de Todos los Santos. Se dedica a la memoria de todos los santos, con visitas a los cementerios para honrar a los fallecidos. 8 de diciembre (lunes) : Inmaculada Concepción. Celebración religiosa sobre la concepción sin pecado original de la Virgen María.

: Inmaculada Concepción. Celebración religiosa sobre la concepción sin pecado original de la Virgen María. 9 de diciembre (martes) : Batalla de Ayacucho. Conmemoración de la victoria en la batalla más importante de las guerras de independencia hispanoamericanas.

: Batalla de Ayacucho. Conmemoración de la victoria en la batalla más importante de las guerras de independencia hispanoamericanas. 25 de diciembre (jueves): Navidad. Fiesta cristiana que celebra el nacimiento de Jesús, marcada por reuniones familiares y el intercambio de regalos.

Diferencia entre un día no laborable y feriado en el Perú

En el Perú, los feriados nacionales y los días no laborables tienen características distintas en cuanto a su aplicación y obligatoriedad.

Los feriados están establecidos por ley y se aplican en todo el país. Durante estos días, el descanso es obligatorio para los trabajadores del sector público. En el sector privado, el descanso también puede ser obligatorio, siempre que esté contemplado en el contrato de trabajo, convenio colectivo u otro acuerdo vigente.

En cambio, los días no laborables son designados por el Gobierno mediante decreto y no tienen carácter obligatorio para todos los trabajadores. Su aplicación se dirige principalmente al sector público. En el sector privado, corresponde a cada empresa decidir si otorga o no el descanso. Además, estos días pueden ser fijados con fines específicos, como celebraciones regionales o motivos conmemorativos.

