¿El miércoles 16 de abril es feriado no laborable en Perú por Semana Santa 2025?

El Miércoles Santo es una fecha de importancia para los cristianos, esto en el contexto, de la Semana Santa. Este tiempo conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, y se vive con gran devoción a través de diversas manifestaciones religiosas y culturales. En ese contexto, es importante mencionar, si esta fecha será declarada como día no laborable, además porque daría inicia al 'feriado largo' que se formará este 2025 en el calendario peruano.

En muchos países, incluida Perú, la Semana Santa no solo es un periodo de profunda espiritualidad, sino también una oportunidad para compartir en familia y preservar tradiciones que se transmiten de generación en generación.

¿El Miércoles Santo 16 de abril será feriado no laborable por Semana Santa 2025?

Con la llegada de la Semana Santa, surge la inquietud de saber si el Miércoles Santo, que en 2025 se celebrará el 16 de abril, será declarado día no laborable en Perú. Por ello, es fundamental consultar el calendario oficial peruano, donde hasta el momento esta fecha no figura como feriado no laborable. Cabe precisar que, de tomarse alguna medida en ese sentido, esta aplicaría principalmente para el sector público, aunque hasta ahora no ha sido oficializada ninguna disposición al respecto.

¿Qué pasó durante el Miércoles Santo?

Según la tradición cristiana, el Miércoles Santo marca un momento importante dentro de la Semana Santa, porque es el día en que se recuerda la traición de Judas Iscariote, uno de los doce apóstoles de Jesús. De acuerdo a los relatos bíblicos, fue en este día cuando Judas acordó con los sacerdotes y líderes judíos entregar a Jesús a cambio de treinta piezas de plata.

Este acto desencadenó los eventos que culminarían con la captura, juicio y crucifixión de Jesucristo. Además, en muchas comunidades cristianas, el Miércoles Santo se vive con misas especiales y procesiones, preparándose para los días centrales de la Semana Santa: Jueves Santo, Viernes Santo, y el Domingo de Resurrección.

¿Qué fechas de la Semana Santa son días feriados, según calendario oficial?

Durante la Semana Santa 2025 en Perú, los días oficialmente declarados como feriados nacionales son el Jueves Santo, que se celebrará el 17 de abril, y el Viernes Santo, el 18 de abril. Estas fechas son de descanso obligatorio tanto para los trabajadores del sector público como del sector privado, y forman parte de una de las conmemoraciones religiosas más importantes del país.

Al coincidir con el fin de semana, este periodo da lugar a un feriado largo que se extenderá desde el jueves 17 hasta el domingo 20 de abril, brindando a las familias peruanas la oportunidad de participar en celebraciones religiosas, viajar o compartir momentos de descanso. Por el momento, otras fechas como el Miércoles Santo no han sido declaradas como no laborables en el calendario oficial.

Feriados en Perú 2025

17 de abril (jueves): Jueves Santo, conmemoración de la Última Cena.

Jueves Santo, conmemoración de la Última Cena. 18 de abril (viernes): Viernes Santo, solemnidad de la crucifixión y muerte de Jesús.

Viernes Santo, solemnidad de la crucifixión y muerte de Jesús. 1 de mayo (jueves): Día del Trabajo, celebración de la lucha obrera.

Día del Trabajo, celebración de la lucha obrera. 7 de junio (jueves): Batalla de Arica y Día de la Bandera, recordatorio de la defensa nacional en 1880.

Batalla de Arica y Día de la Bandera, recordatorio de la defensa nacional en 1880. 29 de junio (domingo): San Pedro y San Pablo, celebración de estos apóstoles.

San Pedro y San Pablo, celebración de estos apóstoles. 23 de julio (miércoles): Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Día de la Fuerza Aérea del Perú. 28 y 29 de julio (lunes y martes): Fiestas Patrias, celebración de la independencia nacional.

Fiestas Patrias, celebración de la independencia nacional. 6 de agosto (miércoles): Batalla de Junín, conmemoración de un enfrentamiento clave en la independencia.

Batalla de Junín, conmemoración de un enfrentamiento clave en la independencia. 30 de agosto (sábado): Santa Rosa de Lima, homenaje a la primera santa de América.

Santa Rosa de Lima, homenaje a la primera santa de América. 8 de octubre (miércoles): Combate de Angamos, recuerdo de la victoria en la Guerra del Pacífico.

Combate de Angamos, recuerdo de la victoria en la Guerra del Pacífico. 1 de noviembre (sábado): Día de Todos los Santos.

Día de Todos los Santos. 8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción.

Inmaculada Concepción. 9 de diciembre (martes): Batalla de Ayacucho, conmemoración de la victoria decisiva en las guerras de independencia.

Batalla de Ayacucho, conmemoración de la victoria decisiva en las guerras de independencia. 25 de diciembre (jueves): Navidad, celebración del nacimiento de Jesús.

