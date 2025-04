¿El 11 de abril es feriado en Perú? Revisa la lista completa de días libres para el sector público y privado

Los feriados nacionales 2025 en Perú están establecidos por el Gobierno a través de decretos oficiales. Entre los principales feriados se incluyen fechas como el 1 de enero (año nuevo), el 28 de julio (fiestas patrias) y el 25 de diciembre (Navidad), entre otros. Estos días son de descanso obligatorio para el sector público y privado en el país.

En cuanto al 11 de abril de 2025, se plantea una duda sobre si esta fecha podría ser considerada como un feriado nacional en Perú debido al paro de transportistas en la capital. Revisa en esta nota si dicha movilización de conductores podría hacer que este día, el11 de abril, sea declarado como un día de descanso obligatorio en el territorio nacional.

11 de abril 2025: ¿es feriado nacional en Perú?

El 11 de abril de 2025 no es un feriado nacional en Perú. Según el calendario oficial de feriados establecidos por el Gobierno peruano, no se ha determinado esa fecha como un día de descanso obligatorio. Los feriados nacionales en Perú están asociados a eventos históricos, religiosos o cívicos, y el 11 de abril no corresponde a ninguna de estas celebraciones.

No obstante, en abril 2025, en Perú existen dos feriados nacionales: jueves 17 de abril (Jueves Santo) y viernes 18 de abril (Viernes Santo), ambas fechas forman parte de la celebración de Semana Santa, una festividad que invita a la reflexión sobre los valores centrales del cristianismo, como el sacrificio, la redención y la esperanza. Durante estos días, los creyentes se centran en la figura de Jesús y en los eventos que marcaron su pasión, muerte y resurrección.

Lista oficial de feriados nacionales 2025 en Perú

Los feriados nacionales oficiales en Perú, según el calendario oficial 2025, son los siguientes:

1 de enero Año nuevo 17 de abril Jueves Santo 18 de abril Viernes Santo 1 de mayo Día del trabajo 7 de junio Batalla de Arica y día de la bandera 29 de junio Día de San Pedro y San Pablo 23 de julio Día de la Fuerza Aérea del Perú 28 de julio Fiestas patrias 29 de julio Fiestas patrias 6 de agosto Batalla de Junín 30 de agosto Día de Santa Rosa de Lima 8 de octubre Combate de Angamos 1 de noviembre Día de todos los santos 8 de diciembre Día de la inmaculada concepción 9 de diciembre Batalla de Ayacucho 25 de diciembre Navidad

Revisa los días no laborables oficializados por el Gobierno en 2025

A través del Decreto Supremo N.° 042-2025-PCM, el Gobierno peruano, en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ha establecido los días no laborables en Perú para el año 2025. Estas fechas son las siguientes:

Viernes 2 de mayo de 2025.

Viernes 26 de diciembre de 2025.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.