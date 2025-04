MTC: la oportunidad para los conductores en Perú con incentivos económico de hasta 25.000 dólares este 2025

Una nueva resolución del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) establece los incentivos económicos y no económicos para los programas de chatarreo vehicular. Esta iniciativa, cuyo objetivo es promover un transporte más eficiente, seguro y amigable con el medio ambiente, contempla un incentivo económico de hasta 25.000 dólares para los conductores que opten por renovar sus vehículos más antiguos y contaminantes.

La Resolución Directoral N.º 003-2025-MTC/18 establece la metodología y las bases técnicas para calcular los incentivos dirigidos a los conductores que deseen participar en los programas de chatarreo voluntario a nivel nacional. Esta medida tiene como finalidad principal promover la renovación progresiva del parque automotor peruano.

¿Qué incentivos ofrece el MTC para los conductores que renuevan su vehículo en 2025?

Los valores de los incentivos pueden variar según la modalidad del programa (retiro o renovación vehicular) y dependen de diferentes características del vehículo, como el tipo de combustible, la categoría y la antigüedad.

En la modalidad de retiro vehicular, el incentivo económico puede variar entre US$ 3.521 y US$ 20.000, dependiendo de las características del vehículo. Para motocicletas, mototaxis y cuatriciclos (categoría L), los montos de incentivo serán más bajos y dependerán principalmente de la antigüedad del vehículo, oscilando entre US$ 218.81 y US$ 407.70.

Por otro lado, en la modalidad de renovación vehicular, si el conductor reemplaza su vehículo antiguo por uno de menor impacto ambiental, puede recibir hasta US$ 25.000, lo que representa una excelente oportunidad para quienes buscan mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de sus medios de transporte.

Incentivos no económicos: beneficios adicionales para los conductores

Además de los incentivos económicos, los conductores que participen en los programas de chatarreo vehicular también podrán acceder a incentivos no económicos. Estos incluyen el acceso preferencial a procesos de selección en sistemas de transporte público, así como la posibilidad de participar en programas de capacitación ofrecidos por las entidades responsables. Estas iniciativas buscan fomentar buenas prácticas en el sector del transporte, reducir las emisiones contaminantes y fortalecer la seguridad vial en el país.

Programa de chatarreo vehicular voluntario del MTC

La resolución aprobada por el MTC sienta las bases para que las municipalidades provinciales, como entidades promotoras, diseñen y ejecuten programas de chatarreo vehicular en todo el país. El objetivo es renovar de manera progresiva los vehículos más antiguos y contaminantes, que representan un riesgo tanto para la seguridad vial como para el medio ambiente. Este esfuerzo se alinea con las políticas del gobierno para mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones contaminantes provenientes del transporte.

Los conductores interesados en participar en los programas de chatarreo vehicular y obtener más información sobre los incentivos disponibles pueden consultar la metodología detallada en el siguiente enlace: https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/6628215-003-2025-mtc-18.