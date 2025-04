Extorsionadores obligan a empresaria a cerrar locales en Gamarra: "Que ningún estampador entre a su taller"

Empresaria del emporio comercial de Gamarra denunció que desde hace una semana extorsionadores vienen amenazándola de muerte si es que no cumple con pagar cupo de S/1.000. Las intimidaciones hacia la joven también alcanzan a su círculo más cercano: "He recibido amenazas fuertes contra mi persona, contra mi familia, contra mi negocio", expresó visiblemente afectada.

Los delincuentes no solo aterraban a la mujer con mensajes violentos por cobro de cupo, sino que también enviaban fotografías exhibiendo sus armas de fuego, fotos personales, movimientos y datos sensibles de su familia como su árbol genealógico. Ante el temor de represalias, la mujer tomó la decisión de cerrar sus dos tiendas ubicadas en La Victoria.

Amenazan a sus trabajadores

"Desde el lunes no queremos ver a ningún estampador que entre a su taller, porque lo dejamos tirado", le escriben los delincuentes a al teléfono personal de la empresaria, si es que no se pone en contacto con ellos. Tienen mapeado los dos locales de trabajo, uno en el jirón Parinacochas y el otro cerca a la avenida Aviación.

La víctima expresó que tiene miedo, que no la dejan laborar y que por seguridad ha tenido que cerrar sus dos tiendas afectando a sus trabajadores. "Hay personas que viven de mi trabajo, que reciben un sueldo".

PNP: "Ya hay una extorsión con ese mismo número"

Ante las constantes amenazas e intimidaciones, la víctima recurrió a la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Dirincri para sentar la denuncia del caso. Sin embargo, los efectivos que tomaron su descargo, le indicaron que ya había un caso similar y que se encontraban investigando.

"Me dijeron que ya hay una denuncia con ese mismo número, con las mismas frases, el mismo monto y las mismas palabras el mes pasado", expuso. La comerciante del emporio comercial de Gamarra confirmó que no abrirá su negocio hasta que la Policía no dé con el paradero de estos delincuentes. La drástica medida no solo afectará su ingreso económico personal, sino el de todos sus trabajadores.

