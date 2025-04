Defensoría busca prohibir circulación motos durante horario en que se registran menos casos de extorsiones

Luego que la Defensoría del Pueblo señalara que los motociclistas debían tener un horario de circulación para disminuir la cantidad de crímenes cometidos por delincuentes que usan estos vehículos para cometer sus atracos, el analista Juan Carbajal reveló que la Defensoría manejaba una información errada.

Según la Defensoría se debía prohibir el tránsito de motocicletas lineales entre las 06.00 p. m. y las 06.00 a. m., sin excepción, sin embargo, la data reveló que el horario en el que menor cantidad de denuncias por extorsión hay es precisamente en el señalado por dicha institución.

Ante ello, los miembros de la Hermandad Motera se manifestaron en contra e indicaron que la medida es completamente absurda y no tiene ni pies ni cabeza. Asimismo, recalcó que de mantenerse dicha medida alzarían su voz de protesta.

“Estamos totalmente en contra. No es posible, perjudicar a unos en beneficio de otros, así no es la cosa. ¿Quién va a controlar que eso se pueda mantener? ¿La Policía? Si no hay policías en las calles. Hay que buscar estrategias (...) Si la Defensoría mantiene esta posición, sinceramente, si vamos a tener que salir (protestar) Ya hay un estigma sobre los motociclistas”, precisó José Rossi, uno de los integrantes.

Defensoría replanteó estrategia

Durante una conferencia de prensa, el defensor del Pueblo, José Gutiérrez señaló que habían reformulado la propuesta anteriormente señalada. “Sabemos que esta propuesta puede generar malestar entre quienes usan la motocicleta como herramienta de trabajo o transporte. No buscamos afectar sus ingresos ni quitarles su sustento. Pero si queremos frenar inseguridad, debemos comprometernos con las medidas necesarias (...) Por eso, proponemos regular la circulación de motocicletas sin excepción en las zonas del país declaradas en emergencia, durante un horario determinado. Además, planteamos que, mientras dure el estado de emergencia, solo se permita una persona por vehículo.

Ante esto, Rossi comentó que de todas formas la medida es desproporcionada y no guarda relación con la situación actual en las calles del país.

“¿Cuál es la solución ahí? Si hemos visto que una sola persona manejando moto es sicario, van disparan. Sinceramente, estos son manotazos de ahogados. El Defensor del Pueblo debería fiscalizar. Nadie hace nada. Estamos en un desorden total. Esto es un desgobierno. Como ellos van a decir que un motociclista es un delincuente, yo soy motociclista y no me considero delincuente”, enfatizó.

Homicidios continúan en aumento

Según el Sinadef, la cifra de homicidios a nivel nacional llegó a 509 entre el 1 de enero y el 23 de marzo. Es la más alta en los últimos 8 años, tomando en cuenta el mismo periodo. Cada día se reportan 6 asesinatos.De acuerdo con el analista de datos, Juan Carbajal, la cifra representa un 19% más en comparación con el mismo período del año 2024.

Dos ataques de sicarios se reportaron durante la mañana en San Miguel

En pleno estado de emergencia y ante la propuesta de la Defensoría del Pueblo sobre establecer horarios para el tránsito, dos ataques de sicarios se reportaron en el distrito de San Miguel, justo en las horas donde, supuestamente, se registran menos denuncias por extorsión. Daniel Suárez falleció en el lugar del atentado, mientras que Luis Chinchay continúa internado en el Hospital Centro Médico Naval debido a múltiples impactos de bala.

Asociación Automotriz del Perú pide medidas efectivas

A través de un comunicado rechazaron lo propuesto por la Defensoría y señalaron que dicha medida no ha funcionado en ningún otro país. “La Asociación Automotriz del Perú (AAP) rechaza las propuestas promovidas por diversos actores políticos que, bajo la premisa de combatir la criminalidad, buscan prohibir la circulación de motos lineales en determinados horarios y/o limitar el desplazamiento de dos personas en este tipo de vehículos. Estas medidas, lejos de atacar las causas reales de la delincuencia, terminan afectando a ciudadanos honestos, perjudicando su movilidad, productividad y bienestar. Experiencias internacionales, como la de Colombia, han demostrado que este tipo de restricciones no solo son ineficaces, sino que terminan siendo derogadas al no cumplir con su objetivo de reducir la criminalidad”, manifestaron.