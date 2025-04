La historia detrás de los niños de Jaén intercambiados al nacer: madres biológicas exigen nueva prueba de ADN

La noche del 24 de diciembre de 2018, Ruth Cieza y María Chilcón ingresaron a un hospital en Jaén para dar a luz, sin saber que, debido a la negligencia del centro médico, sus hijos fueron intercambiados al nacer. Tras seis años criándolos como propios, la verdad las sorprendió profundamente. Fue durante un juicio de alimentos cuando una de las madres decidió realizar una prueba de ADN al menor, solo para descubrir que ni ella ni su expareja eran los padres biológicos.

Ante los resultados, el fiscal del caso ordenó realizar nuevas pruebas de ADN a las madres que, tanto antes como después de Ruth Cieza, habían dado a luz en el mismo centro asistencial. Así dio con el paradero de su hijo biológico, quien se encontraba viviendo con María Chilcón.

El juez Andy Herrera ordenó la anulación de las partidas de nacimiento y la inscripción de los nombres correctos de los padres de los menores, además de disponer que los niños regresaran con sus madres biológicas.

"Todo el dolor que estamos pasando es por el hospital y las enfermeras. Yo le dije a una enfermera: 'No es mi hijo, no es mi hijo'. Y ella me dijo: 'Señora, usted está loca'. Yo nunca me voy a olvidar lo que me dijo una enfermera”, declaró María Chilcón en el programa El Espectador el día del intercambio.

Madres exigen nueva prueba de ADN

A pocos días del regreso de los menores a sus familias biológicas, Ruth Cieza y María Chilcón se presentaron en el programa de Andrea Llosa para exigir una nueva prueba de ADN. Después del error ocurrido en el hospital de Jaén, ambas madres expresaron su desconfianza en las pruebas realizadas por las autoridades, ya que temen que puedan haberse cometido más fallos en el proceso.

"Yo quiero a mi hijo que es de sangre y al que he criado. Yo quiero estar con los dos. Los amo", reveló Ruth Cieza

"Se me fue toda mi alma. Yo no duermo, yo no como, yo no hago nada mientras no sepa que mi hijo este bien", compartió entre lágrimas María Chilcón.