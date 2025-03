Menores rompieron en llanto al no querer alejarse de las mujeres que los criaron como sus madres en Jaén. Foto: composición LR/Visión TV

Menores rompieron en llanto al no querer alejarse de las mujeres que los criaron como sus madres en Jaén. Foto: composición LR/Visión TV

Negligencia terminó en un grave daño moral. Luego de que se dictara la orden de restitución de dos menores a sus respectivas madres biológicas en Jaén, los menores volvieron con sus familias en una conmovedora escena, llena de llanto y desborde de emociones.

"Yo te voy a ver hijito, no te voy a dejar", expresó una de las mamás que tuvo que dejar ir al menor, que crio por seis años, con su verdadera progenitora. Mientras que, entre lágrimas, la otra mamita manifestaba: "No quiere despegarse mi hijo, él no quiere apartarse".

Menores fueron devueltos a sus verdaderas madres

Durante el emotivo encuentro, los menores no quisieron apartarse de las mujeres que los vieron crecer desde que nacieron. Ambos niños abrazaban a la mamá que conocían sin entender qué estaba sucediendo. "Mamá, te quiero mucho", expresaba un pequeño.

"No quieren despegarse mis hijos, no se quiere ir y el otro no quiere quedarse. ¿Cómo puedo hacer? Quiere irse conmigo y el otro (niño) quiere quedarse con su mamá", expresaba una de las mamás afectadas durante el emotivo momento en el terminal de Jaén.

Otra de las progenitoras sostuvo: "Mi hijo mayor me dijo que no lo deje, pero ¿qué voy a hacer? Es mi hijo verdadero, quiero darle cariño que no le di en seis años". De esta manera, ambos pequeños emprendieron el camino a casa con sus verdaderas madres.

Durante el encuentro, una de las madres sufrió una descompensación, por lo que tuvo que ser auxiliada. En tanto, señalaron que el hospital de Jaén no se ha pronunciado al respecto: "En ningún momento se ha acercado el hospital, ni siquiera a pedir disculpas", señalaron.

El caso de cambio de bebés en Jaén

El caso de intercambio de bebés se descubrió a raíz de una demanda por pensión alimenticia iniciada por una de las madres. Al momento de notificar al supuesto padre, este negó su paternidad.

Ante esta situación, se procedió con una prueba de ADN, la cual confirmó que el menor no era hijo biológico ni de la madre ni del hombre señalado. Tras el resultado, el expediente fue derivado al Ministerio Público.

Durante las diligencias realizadas por la Fiscalía, en las que también se solicitó información al hospital, se constató que los recién nacidos habían sido cambiados al momento de su nacimiento.

