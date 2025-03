Tras más de seis años, el Juzgado de Familia en Jaén dictó la restitución de bebés cambiados en el Hospital de Jaén. El hecho ocurrió en 2018 debido a una negligencia médica por parte del nosocomio, señala el juez de familia, Andy Herrera Fernández. Asimismo, se dispuso de terapia psicológica para ambas familias a fin de dar soporte a los menores y sus madres.

El fiscal Herrera precisó que las pruebas de ADN revelaron el verdadero origen de los bebés, quienes fueron cambiados al nacer por parte de personal del hospital. "Es un grave daño que se ha ocasionado. Espero que sea una indemnización razonable por este daño moral para los niños. Tienen seis años y ya han formado lazos con familiares que no tienen vínculo biológico".

Madres conmocionadas

Una de las madres que crio a su hijo, no biológico, contó a un medio local: "Todo lo que estamos pasando es por culpa del hospital, todo el dolor que estamos llevando. Yo le dije a las enfermeras 'ese no es mi hijo' y ella todavía me dijo 'usted está loca, este es su niño'". Conmocionada, añadió que el menor está acostumbrado a estar con ella y ahora debe entregarlo a su verdadera mamá.

"Yo ahora qué voy a hacer con tremendo dolor, lo entrego a la señora, aunque me duela el corazón qué voy a hacer", expresó la madre. En tanto, el fiscal Herrera explicó que este caso es 'especial' debido a que no se tramitan en la región. Precisó que pese a que no fue un caso tan complicado, el daño moral hacia los menores y las madres es grave, por lo que deberán contar con soporte emocional.

El caso

El caso de intercambio de bebés salió a la luz cuando una de las madres inició un proceso de pensión alimenticia y, cuando se le notificó al presunto padre del menor, este respondió que no era el progenitor. Tras pruebas de ADN, efectivamente, se confirmó que el niño no era hijo biológico del padre ni de la madre. Tras ello, el caso fue remitido a la Fiscalía.

Tras las diligencias de la Fiscalía, en las que también se involucró al hospital, se reveló que los menores habían sido intercambiados. "Tengo que aceptar que ese niño no era mi hijo, pero no lo voy a desamparar porque yo lo he criado, dándole cariño, me duele tanto que se vaya, porque me dice 'mamita, te amo'", expresó entre lágrimas una de las madres afectadas.

