Habría 4.000 frascos de suero defectuoso de Medifarma aún sin ubicar

El suero fisiológico defectuoso de Medifarma que causó la muerte de cuatro personas y dejó otras 17 afectadas sigue en circulación. Ante la gravedad del caso, el Minsa ha cesado en sus cargos a funcionarios de confianza de la Digemid, incluyendo a su director general Moisés Mendocilla Risco.

Mientras tanto, la Procuraduría Pública del Ministerio de Salud no solo ha denunciado penalmente a Medifarma, sino también a la clínica Sanna y a quienes resulten responsables por no haber reportado, dentro de las 24 horas, la primera reacción adversa grave.

Al respecto, exministros de Salud advierten que este caso evidencia un debilitamiento en el control de la calidad de los productos médicos y una falta de protección adecuada de parte del Estado, al que señalan como gran responsable de lo ocurrido.

Mientras tanto, la Fiscalía de Santa Anita ha iniciado investigación contra ejecutivos de Medifarma y ha cerrado los laboratorios de la farmacéutica.

A la fecha hay 17 personas afectadas por el uso de este suero defectuoso.

Debilidad en control

El exministro de Salud Hernando Cevallos señala que este caso pone en evidencia un problema estructural: la limitada capacidad del Ministerio de Salud (Minsa) para ejercer su rol de regulación y seguimiento de los productos.

Asimismo, criticó la demora de las clínicas y de Medifarma en activar las alertas del sistema de farmacovigilancia, así como la respuesta tardía del Estado.

“Es un Estado que no controla si se caen los techos de los centros comerciales. Se desploman puentes. Un Estado que sabe que habrá inundaciones y no toma medidas. No brinda protección a la gente”, señala.

Sueros sin ubicar

El viceministro de Salud, Ricardo Peña, aseguró que el lote de suero fisiológico defectuoso no llegó a hospitales públicos y que su distribución se limitó a clínicas. Afirmó que ya se comunicaron con los establecimientos que poseen frascos de ese lote.

Sin embargo, ayer se conoció que la cantidad de frascos defectuosos sería mayor de lo informado. Aunque Digemid reportó un lote de 10.000 unidades, la cifra real ascendería a 20.000 frascos con el mismo defecto mortal.

Lo grave es que hasta el 27 de marzo solo se lograron retirar 16.000 unidades del mercado. Las otras 4.000 siguen sin ser ubicadas, lo que representa un grave riesgo para la salud pública, sostuvo Cevallos. “La lentitud de la Digemid es evidente. Aún no se han ubicado todos los frascos, lo cual es preocupante”, agregó.

Mayor investigación

Por su parte, el exministro de Salud Óscar Ugarte pidió investigar a fondo las declaraciones de Digemid sobre el control que Medifarma ejerce en la producción de suero fisiológico.

Además, recordó que el año pasado Indecopi denunció a Medifarma y otras empresas por pactar licitaciones. Por ello, pidió investigar si esos acuerdos le dieron a Medifarma el monopolio en la producción de suero fisiológico.

Ugarte advirtió que, con el cierre de Medifarma, podría generarse un desabastecimiento del producto en el mercado. Por lo que propuso fortalecer la producción nacional para garantizar el suministro o, en su defecto, recurrir a la importación como alternativa.

Negligencia

Justicia. Una bebé de un año y 20 días murió en la clínica Sanna de San Borja, tres días después de recibir suero fisiológico de Medifarma. Su tía denunció que la menor ingresó por deshidratación, pero empeoró tras la administración del suero.