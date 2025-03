Bebé de 1 año fallece tras días de agonía luego de recibir suero fisiológico en San Borja

Suero defectuoso. Una bebé de un año y 20 días falleció luego de ser suministrada por el suero fisiológico de Medifarma. La menor había ingresado por un cuadro de deshidratación y fiebre alta; sin embargo, terminó con muerte cerebral, contó su madre.

La pequeña había ingresado el pasado 20 de marzo a la clínica Sanna de San Borja, en donde se le administró el suero fisiológico. La tía de la bebé aseguró que a la medianoche del día siguiente se enteraron de que estaba entubada y permanecía en UCI.

Bebé ingresó por deshidratación

Tras ello, la pequeña al hospital Guillermo Almenara y, tras dos días de agonía, falleció el sábado 22 de marzo. Los padres informaron que procedieron con la denuncia por presunta negligencia médica y exigen, hasta el momento, la historía clínica de su hija.

"Lo que nos ha indicado la clínica Sanna es que mi hija ha sido víctima de la aplicación del suero defectuoso. Acudimos a la emergencia pediátrica y lo primero que hizo fue aplicarle el suero vía intravenosa, alrededor de 4 horas, mi hija empieza a convulsionar", narra el padre.

En tanto, la mamá de la bebé mencionó que se enteraron de todo el problema del suero fisiológico por los medios: "Queremos que se haga justicia, mi bebé solo entró por un tema de diarrea y por el suero y la negligencia, nadie me brindó respuesta inmediata".

La madre señala que cuando la menor empezó con las convulsiones, el personal médico no habría tenido los implementos necesarios para atenderla. "La trasladamos al hospital Almenara porque no le brindaron atención inmediata, no tenían los implementos necesarios".

La bebé permaneció sedada en el hospital Almenara y le comunicaron el fallecimiento por muerte cerebral.

Clínica Sanna se pronuncia

Tras hacerse público el caso del suero fisiológico, la clínica Sanna se pronunció y anunció medidas como el retiro del producto de todas su red de clínicas y el análisis de laboratorio del mismo, el cual se comprobó que era defectuoso.

En tanto, sobre las muertes, la clínica señaló en un comunicado: "Hemos tomado conocimiento de que una persona que inicialmente fue tratada en esta institución con el mismo suero, y luego trasladada a otro centro de salud, habría fallecido".

Clínica Sanna emitió comunicado tras casos de suero fisiológico. Foto: Sanna

Canal de ayuda

