Joven arquitecta de 26 años fue a clínica para tratarse de gripe y termina con muerte cerebral por suero fisiológico

Alejandra Landers Carpio, una joven arquitecta de 26 años, terminó con muerte cerebral tras recibir una dosis de suero fisiológico defectuoso, elaborados por Medifarma, en una clínica de Lima. Según relataron sus familiares, la profesional ingresó al centro médico por una gripe común; sin embargo, tras la aplicación de este cloruro de sodio con agua destilada contaminado, su estado de salud se agravó drásticamente y ahora se encuentra en estado crítico, luchando por su vida.

"Me veo sola y me da tanta impotencia porque yo estoy segura de que si la hubiera atendido a tiempo, en estos momentos estaría con vida. Yo no quiero imaginar todo lo que ella habrá sufrido porque sabemos que al introducir ese medicamento causa ardor en las venas. Entonces no puedo imaginar la sensación y el sufrimiento", comentó Eliana Carpio, madre de Alejandra.

La situación de Alejandra es irreversible. Actualmente, este caso forma parte de los 17 incidentes registrados en distintas clínicas del país, donde se habría administrado suero fisiológico defectuoso. Pacientes en Lima, Trujillo y Cusco han sufrido graves complicaciones de salud tras recibir una mezcla de agua con sal en cantidades excesivas.

Situación de joven arquitecta pudo evitarse si se detectaba a tiempo

De acuerdo con el decano del Colegio Químico Farmacéutico, Aníbal Díaz Robles, quien advirtió sobre los riesgos de la mezcla defectuosa, si esta se detecta y se retira a tiempo, las consecuencias y los daños al cuerpo pueden ser reversibles.

"Un exceso de sal puede alterar todo el cuerpo. Si yo te pongo (el suero fisiológico) a la vena, de gota a gota, usted va a sentir dolor de cabeza, agitaciones; es decir, va a tener varios síntomas. Entonces que hago, yo lo retiro (el suero) y ahí va a quedar porque su organismo lo va a reabsorber. Pero eso depende del volumen (que se ha aplicado)", explicó.

Medifarma reconoce negligencia en la elaboración de suero fisiológico

Frente a la gravedad del caso, el laboratorio Medifarma emitió un comunicado oficial en el que reconoció fallos en los protocolos de producción y control de calidad de suero fisiológico. “Hubo un fallo en el proceso de dilución del sodio, lo que resultó en una concentración excesiva de sal en el suero", se lee.

El lote defectuoso, compuesto por 20,000 frascos de cloruro de sodio, de los cuales 8.000 fueron distribuidos a clínicas privadas, otras 8.000 a farmacias en Lima, Cusco y La Libertad. Sin embargo, un informe de Salud con Lupa indicó que aún faltan por localizar al menos 4,000 frascos, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.