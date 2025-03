Desde las dos de la madrugada de este lunes 24 de marzo se viene ejecutando un desalojo en Lurigancho-Chosica por obras de ampliación de la autopista Ramiro Prialé por parte de la Municipalidad de Lima. Estos trabajos han dejado como resultado a una mujer gestante, la señora Ruth, con rasguños en los brazos y piernas, quien rompió en llanto tras ver su vivienda demolida.

Según cuenta la señora Ruth, pidieron un tiempo prudente para retirar sus cosas, pero fueron impedidos. "Todo mi cuarto han destruido, no me han permitido sacar nada, todo lo han derrumbado. A las 2 a. m. tres mujeres me han dicho 'Señora, tiene que salir'", cuenta la madre. Asimismo, señaló que fue arrastrada, junto con su esposo y otra vecina, quienes intentaron defenderla.

MML ejecuta desalojo en autopista Ramiro Prialé

Los hechos ocurrieron delante de la gerente de Fiscalización de la MML. "'Avancen, sáquenla', eso fue lo que dijo ella", manifiesta Ruth, quien entre llanto mostró sus lesiones. La madre menciona que vive en esta zona de Villa Los Sauces desde hace 20 años: "No somos invasores, no nos oponemos. Me han derribado mi cuarto, mi cama, lo he perdido todo".

Desde la versión del municipio limeño, la gerencia indicó que dicho espacio fue tomado de manera irregular, así como las construcciones sobre ella en una zona que no es urbana. Sin embargo, la autoridad no brindó mayor explicación a los medios de comunicación.

En tanto, el presidente de la asociación Villa Los Sauces comentó que fueron sorprendidos porque recién se les ha notificado sobre el desalojo: "No nos hemos opuesto para salir, pero ¿a dónde va a ir esta gente? Tenemos título de propiedad, habilitación urbana". Otro vecino comentó que desde el 2010 les informaron que el proyecto de ampliación, la vía, solo iba a pasar de manera colindante.

Cambiaron trazo de proyecto de ampliación Ramiro Prialé

Uno de los afectados indicó que previo a que obtengan el título de propiedad, verificaron que la nueva vía Ramiro Prialé no iba a pasar por su zona: "El Ministerio de Transportes determinó que iba a pasar colindante por los Sauces, en la gestión de Castañeda Lossio no tocaba nada. Pero en la temporada de Villarán y de Odebrecht cambiaron el trazo, queremos que se respete la ley 1192 que regula el procedimiento".

Asimismo, señaló que la misma Municipalidad de Lima reconoce que debe existir un 'justiprecio' para retirar a los habitantes del área intervenida. "La ley dice que se tiene que pagar por el terreno, estamos en negociaciones, la municipalidad reconoce nuestro derecho y por eso nos ha mandado una oferta de intención de S/332.000 por las construcciones y el terreno, el 3 de marzo", señala el vecino.

Al respecto, La República se contactó con la Municipalidad de Lima para conocer su versión de lo sucedido con la señora Ruth, si bien indicaron que se pronunciarían en breve, hasta el cierre de la nota aún no hay respuesta.

