El ataque a balazos en Lurigancho-Chosica ha dejado a los residentes conmocionados, tras el asesinato de dos adolescentes y las graves heridas sufridas por sujetos no identificados. La madre del menor sobreviviente clama por justicia mientras su hijo lucha por su vida en cuidados intensivos.

El suceso, ocurrido en la madrugada del domingo 8 de marzo en la asociación Flor de Magnolias, sector B de La Campiña, ha sido atribuido por la Policía Nacional del Perú a posibles redes de extorsión. M.L.C, de 16 años, fue encontrado gravemente herido a unos 100 metros del lugar del ataque, con múltiples impactos de bala en su cuerpo.

Menor sobreviviente al ataque en Lurigancho-Chosica se encuentra en UCI

La madre del menor herido compartió el doloroso testimonio de la última conversación con su hijo: "Él solo me dijo que iría a una fiesta y volvería. Hoy comenzaba clases, pero ahora está en cuidados intensivos en el hospital de Ate Vitarte. No tenemos problemas con nadie. Solo pido justicia y ayuda para mi hijo".

"A veces, no sabemos cómo andan nuestros hijos. No conozco a los otros amigos. Estaban compartiendo fuera de la fiestita, yo me quedé dormida luego del trabajo, pero mi hijo no estaba (...) Estoy enfocada en la salud de mi hijo. Él está muy grave, en Cuidado Intensivos porque ya no cuenta con un riñón", lamentó la madre del sobreviviente.

Familiares y amigos le dan el último adiós a una de las víctimas

El ataque también cobró la vida de Z.P.T,de 16 años, y su enamorado Miguel, de 17. La hermana mayor de Zulema reveló detalles que podrían esclarecer el caso: "Sospechamos que el ataque fue dirigido hacia el enamorado de mi hermana, pero como ella estaba con él, también le dispararon. Miguel era una persona con malas amistades, incluso era barrista. Tenían una relación de un año, pero mi familia nunca estuvo de acuerdo".

La familia de Zulema también exige que se agilicen las investigaciones y se garantice la transparencia en el proceso. "Queremos ver las cámaras de seguridad. Tememos que luego no nos muestren nada y no se avance", expresó la hermana de la víctima.

Este lunes 10 de marzo se realizó el velorio de Z.P, donde familiares y amigos la despidieron entre lágrimas y pedidos de justicia, recordándola como una joven alegre y llena de sueños. La Policía se encuentra a cargo de las investigaciones y las imágenes de las cámaras de seguridad serán determinantes para identificar a los responsables.

