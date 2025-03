“Nuestros hijos tienen miedo”: 700 colegios particulares son extorsionados en Lima

“Estás esperando a que mate a un padre de familia”, este fue el mensaje que recibió Edgardo Palomino, director de la institución educativa San Vicente en Comas. El punto de partida para una secuencia de amenazas y atentados que ha logrado que las clases no inicien en la fecha prevista. Esta mañana el director y los padres de familia realizaron un plantón al exterior del colegio.

“Nuestros hijos tienen miedo, están asustados. Señora presidenta, usted no hace absolutamente nada por el pueblo, qué podemos esperar (…) es un golpe psicológico para nuestros niños. Usted bien tranquila, sentada”, declaró una madre de familia.

El 27 de febrero se produjo el primer atentado contra la institución educativa, los extorsionadores colocaron un artefacto explosivo al lado del colegio. Desde entonces, el director viene recibiendo mensajes a su WhatsApp exigiéndole el pago de 100.000 soles de inscripción y 200 soles semanales.

“Te saluda Galeno de los Injertos del Norte. El fin de este mensaje es negociar la tranquilidad de tu colegio San Vicente y la de tu familia (…) haces caso omiso a mi mensaje, ve comprando un cajón para cada uno de los tuyos, incluyendo a tus profesores en general”, se lee en los mensajes.

El momento más crítico fue cuando en los mensajes extorsivos mencionaron a los padres de familia. El directo ha conversado con el ministro del interior y educación al respecto. “El coronel Cano de la Dirincri nos ha asegurado que van a seguir con las investigaciones (…) el coronel Trauco me ha ofrecido dos efectivos de manera permanente”, sostuvo.

San Vicente alberga a más de 1.200 alumnos de los diferentes niveles académicos. El día miércoles iniciarán sus clases de manera virtual hasta que el colegio tenga las garantías de seguridad suficientes, una medida que no ha dejado tranquilos a los padres.

“Los niños están vulnerables, estamos llegando a las clases virtuales. No es posible que se normalice la criminalidad (…) necesitamos a la Policía Nacional”, sostuvo un padre de familia.

El temor también se concentra en los docentes, los cuales también se sumaron al plantón de la mañana. “Como docente también me siento con un poco de temor. Hay que darle solución, basta de este tipo de amenazas que no nos dejan trabajar”, sostuvo un maestro.

700 colegios extorsionados en Lima

Alfonso Dávila, abogado de la Asociación de Colegios Privados en Lima, también participó del plantón y actualizó la cifra de instituciones educativas privadas que están recibiendo amenazas.

“A nivel Lima, existen 1 millón de alumnos, la mitad son de colegio particular. De los cuales hay 700 colegios privados están siendo extorsionados (…) hemos recibido llamada de teléfonos brasileños, colombianos”, sostuvo

Un ejecutivo sin plan

Hoy, la presidenta Dina Boluarte y el Ministro de Educación, Morgan Quero, participaron de la inauguración de la escuela del bicentenario Juan Velasco Alvarado, en Comas. Al culminar la ceremonia se realizó la consulta al representante del sector; sin embargo, la respuesta dejó más dudas.

“Se han hecho las coordinaciones con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional (…) vamos a luchar contra el crimen. Aquí estamos seguros, estamos trabajando. Están desplegando una intervención estratégica para dar un golpe certero a los extorsionadores”, sostuvo.

A pesar de los mensajes positivos del ministro de educación, una madre de familia indicó que no se siente tranquila luego de escucharlo. “Ellos están bien resguardados, nosotros no. Quién nos resguarda a nosotros, yo salgo de mi casa con el temor. Mi niña toma colectivo para llegar a mi casa, si ellos no pagan, esa bala le puede caer a mi niña”, declaró.

Por último, a la actividad oficial también estuvo invitado el alcalde de Comas, Ulises Villegas. Sin embargo, se ha difundido un video donde se le escucha al alcalde denunciando que no lo dejan ingresar a la institución educativa.

