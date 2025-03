¿Inicio del año escolar en peligro por extorsiones a colegios? La falta de un plan contra la inseguridad

La ola de extorsiones y criminalidad no solo han afectado a empresarios, transportistas y comerciantes, sino también ha llegado a los colegios, pues los propietarios se han visto en la obligación de cerrar sus instituciones debido a las constantes amenazas de los delincuentes.

Entre S/10.000 a S/70.000 son los montos que exigen los extorsionadores a muchos colegios del Perú. De acuerdo con Gianina Miranda, presidenta de la Asociación de Promotores de Educación Inicial (APEI), más de 300 colegios cerraron en todo el país debido a las amenazas de bandas criminales. Ante ello, surge la interrogante sobre cuál sería el papel del Ministerio de Educación (Minedu) frente a esta preocupante situación.

PUEDES VER: Clausuran Plaza Lima Sur en Chorrillos por caída de baldosas de techo tras sismo en Lima

¿Inicio del años escolar 2025 en riesgo por extorsiones?

"Tienes 24 horas o vuelo el colegio", "Pagas porque pagas. La tercera son tus alumnos", son algunas de las amenazas que reciben a diario las instituciones educativas a pocas semanas del inicio del año escolar 2025. Los padres de familia han expresado su preocupación, pues son sus hijos quienes también se ven perjudicados ante la suspensión de clases en algunos colegios.

Padres de familia de los colegios amenazados se mantienen en incertidumbre tras las constantes extorsiones. Foto: Difusión

Incluso, aseguran que no hubo respuesta o solución por parte de las autoridades frente a esta problemática. "No nos dieron ninguna solución, se cerró el colegio y quedaron niños sin vacantes. Algunos se fueron a estatales, ya que por esta zona los colegios están siendo extorsionados", sostuvo una madre de familia del Colegio Alfred Nobel, en Comas, para La República.

Ante lo sucedido, algunos dueños de los establecimientos educativos expresaron su temor frente al riesgo de que las próximas víctimas sean sus alumnos o personal docente. Por tal motivo, deciden cerrar sus instituciones educativas a fin de evitar una tragedia. No obstante, esto no evita que los escolares se queden sin clases.

Autoridades de colegio Héroes del Pacifico responsabilizan a la presidenta y al Ministerio del Interior. Foto: Composición LR

"Que haya más seguridad, cuando quieren prenden la luz, oscuridad, silencio. Siempre ha habido asaltos, robos, y tengo que estar pendientes de mis hijos", expresó una madre de familia del colegio 'Héroes del Pacífico' en Ventanilla, luego de que delincuentes detonaran un explosivo en la entrada de la institución.

Colegios que denunciaron ser víctimas de extorsión

No solo la infraestructura deficiente de algunos colegios representa un problema para el inicio de las clases, sino también la ola de extorsiones que mantiene en incertidumbre a la comunidad escolar. En ese sentido, en febrero del 2025 se volvió a reportar ataques extorsivos contra instituciones educativas. De acuerdo con Sutep, solo en Lima y Callao se registró un aumento del 687,8% en inseguridad ciudadana durante desde el 2021.

Colegio Alfred Nobel decidió cerrar tras extorsiones.

Héroes del Pacífico: El pasado 24 de febrero, delincuentes detonaron un artefacto explosivo en la fachada del colegio privado Héroes del Pacífico, en Ventanilla. El hecho mantiene en incertidumbre a los padres de familia, quienes temen por la seguridad de sus hijos. "Trabajamos en un plan de acción que será presentado a las autoridades para su pronta ejecución, para asegurar que nuestro colegio continúe siendo un espacio seguro para nuestros estudiantes", señaló la institución.

El pasado 24 de febrero, delincuentes detonaron un artefacto explosivo en la fachada del colegio privado Héroes del Pacífico, en Ventanilla. El hecho mantiene en incertidumbre a los padres de familia, quienes temen por la seguridad de sus hijos. "Trabajamos en un plan de acción que será presentado a las autoridades para su pronta ejecución, para asegurar que nuestro colegio continúe siendo un espacio seguro para nuestros estudiantes", señaló la institución. Nuestra Señora de Monserrat: El pasado 23 de febrero, una explosión se registró en la entrada de la institución, ubicada en el distrito de Comas. El incidente tuvo lugar alrededor de la 1:20 a. m. Como consecuencia de este ataque y las continuas amenazas, la institución decidió suspender las actividades relacionadas con el proceso de matrículas.

El pasado 23 de febrero, una explosión se registró en la entrada de la institución, ubicada en el distrito de Comas. El incidente tuvo lugar alrededor de la 1:20 a. m. Como consecuencia de este ataque y las continuas amenazas, la institución decidió suspender las actividades relacionadas con el proceso de matrículas. I.E.P María de los Ángeles: De igual forma, se reportó que esta institución educativa era víctima de extorsión y constantes amenazas. A través de un comunicado, el centro educativo decidió paralizar sus actividades a fin de no exponer a sus alumnos, padres de familia y docentes.

De igual forma, se reportó que esta institución educativa era víctima de extorsión y constantes amenazas. A través de un comunicado, el centro educativo decidió paralizar sus actividades a fin de no exponer a sus alumnos, padres de familia y docentes. I.E. Alfred Nobel: Luego de recibir amenazas de muerte si no pagaban la suma de S/60.000, el colegio decidió cesar sus actividades. Incluso, los propietarios del establecimiento abandonaron el inmueble de tres pisos ante el latente miedo de convertirse en víctimas de ataques extorsivos.

¿Hay un plan de contra la inseguridad?

Fuentes cercanas al Ministerio de Educación señalaron que están atentos a la situación de muchos colegios en el Perú tras anunciar el cierre de sus actividades producto de las extorsiones. Sin embargo, señalaron que no hay un plan contra la inseguridad, pues ello le compete al Ministerio del Interior.

"No nos compete a nosotros, sino al Ministerio del Interior. Solo podemos decir a los colegios que estén alerta y orientarlos ante los cierres. Por ejemplo, en Comas se cerró un colegio (por extorsión). Hasta hace una semana, no había nada oficial. No se presentó un documento ante la UGEL (...) Este es un tema de seguridad que le compete al Ministerio del Interior", señalaron en conversación con La República.

Al respecto, el premier Gustavo Adrianzén anunció que se están considerando diversas estrategias de seguridad, incluyendo la posible movilización de las Fuerzas Armadas para colaborar en la protección de los colegios, similar a lo implementado en ciudades como Trujillo. Destacó que el Ministerio de Educación (Minedu) se encuentra trabajando en coordinación con las fuerzas de seguridad para asegurar un ‘Buen Inicio del Año Escolar 2025’.

Pronunciamiento de Sutep

Con respecto a la situación de decenas de colegios víctimas de extorsión, el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) exigió el cumplimiento de normativas en relación a la seguridad e integridad de la comunidad educativa. En ese sentido, dirigieron un pronunciamiento hacia el ministro de educación Morgan Quero en el que exigen que se tome en cuenta lo siguiente:

Preocupación por la seguridad y el inicio del Año Escolar.

El aumento de la inseguridad a nivel nacional: casos de extorsión en donde las cifras vienen en aumento.

El impacto en el sector educativo que genera la inseguridad ciudadana.

La responsabilidad que tiene el estado para la garantía de seguridad.

Proponen la implementación de un plan de seguridad integral.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.