Comas: impiden ingreso del alcalde a inauguración de colegio Bicentenario pese a estar invitado

La presidenta Dina Boluarte y el ministro de Educación, Morgan Quero, inauguraron la Escuela Bicentenario I.E. N.° 2100 Juan Velasco Alvarado en Comas. Sin embargo, el evento estuvo marcado por un incidente cuando la Policía Nacional impidió el ingreso del alcalde del distrito, Ulises Villegas, pese a que estaba formalmente invitado.

El burgomaestre calificó el hecho como una falta de respeto, mientras que el ministro de Educación, Morgan Quero, afirmó que la autoridad edil “se puso en un plan” durante el incidente.

"El señor comandante me dice que no puedo ingresar a un evento en mi propio distrito. Es una lástima. Vamos a retirarnos, pero esto lo pondré en conocimiento del ministro del Interior. No puede ser posible, señora presidenta, que me inviten al evento y no me dejen pasar. Es lamentable que la Policía Nacional me impida el ingreso", indicó Ulises Villegas en un video que grabó denunciando el hecho.

PUEDES VER: Hallan más de 100 almacenes y 500 depósitos clandestinos en el Centro de Lima tras voraz incendio en Barrios Altos

Municipalidad de Comas alerta falta de certificación en colegio Bicentenario

Cabe recordar que, hace dos días, la Municipalidad de Comas, a través de un comunicado, informó que, tras una revisión exhaustiva de los expedientes, se constató que la mencionada institución educativa no cuenta con la resolución de recepción ni con el certificado de Defensa Civil.a

Ante esta situación, la Municipalidad responsabiliza al Gobierno Central por cualquier incidente o eventualidad que pudiera ocurrir dentro de las instalaciones de la referida institución educativa. "No queremos más utopías ni hechos lamentables como el de Trujillo", se lee.