Con el año escolar ya en marcha, muchas familias peruanas han tenido que enfrentar diversos gastos educativos, incluyendo la compra de uniformes. Sin embargo, la falta de comunicación por parte de algunos colegios privados podría derivar en sanciones económicas significativas. Indecopi advirtió que las instituciones educativas particulares están obligadas a informar con al menos 30 días de anticipación sobre cualquier cambio en los uniformes escolares, y el incumplimiento de esta norma podría derivar en multas millonarias.

En exclusiva para La República, Andrea González, representante de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor del Indecopi, explicó que los colegios que no cumplan con esta disposición podrían ser sancionados con multas que van desde una amonestación hasta 450 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que equivale a más de 2 millones de soles.

“Si el colegio no informó sobre los uniformes dentro del plazo correspondiente y se genera una obligación para los padres, estos pueden presentar una denuncia. Luego de la evaluación, si se determina una infracción, la institución educativa podría ser sancionada”, añadió.

Multas millonarias por incumplir con la información

La normativa de protección al consumidor establece que las instituciones educativas deben brindar información clara y oportuna sobre las condiciones de enseñanza, incluyendo la vestimenta escolar. “El no informar oportunamente no solo afecta la economía de los padres de familia, sino que también podría considerarse una infracción sancionable”, afirmó González.

Indecopi también aclaró que, una vez impuesta la multa, esta se registra en una base de datos de acceso público, permitiendo que los consumidores revisen el historial de sanciones de las instituciones educativas. En caso de no cumplir con el pago de la multa, Indecopi cuenta con un área de ejecución coactiva encargada de exigir el cobro correspondiente.

La autonomía de los colegios y los derechos de los alumnos

En diálogo con La República, el exministro de Educación, Idel Vexler, subrayó la importancia de que los colegios privados cumplan con los protocolos establecidos y respeten el derecho de los padres a elegir dónde comprar los uniformes. “Si bien los colegios pueden establecer lineamientos sobre la vestimenta, esto debe comunicarse de manera clara y con anticipación. Además, la autonomía de los colegios no puede vulnerar los derechos de los estudiantes”, sostuvo.

El exministro también recordó que las instituciones educativas privadas no pueden condicionar la asistencia de los alumnos al uso de un uniforme específico sin haber informado previamente sobre sus requisitos. “Si el colegio decide aplicar alguna medida correctiva a un estudiante por no portar el uniforme, debe asegurarse de que esto no afecte su derecho a la educación”, agregó.

¿Qué pueden hacer los padres ante un incumplimiento?

Ante esta situación, la entidad ha recomendado a los padres de familia verificar que la institución educativa haya cumplido con informar sobre las condiciones del uniforme antes del proceso de matrícula. En caso de irregularidades, pueden presentar sus denuncias a través de la plataforma virtual de Indecopi o en las oficinas correspondientes.

Asimismo, la entidad recuerda que los colegios particulares no pueden obligar a los padres a adquirir los uniformes en un proveedor específico. “Cada familia tiene el derecho de comprar donde le sea más conveniente, siempre que se respeten las características establecidas por el colegio”, señalaron desde Indecopi.

Con el año escolar en curso, estas disposiciones buscan garantizar la transparencia en la información y evitar posibles abusos en la comercialización de uniformes en el sector privado educativo.

