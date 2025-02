El viernes 21 de febrero, Alfredo Beltrán acudió con su esposa y sus tres hijos al centro comercial Real Plaza Trujillo, cumpliendo la promesa de compartir un día especial en familia. Sin embargo, en cuestión de segundos, la tragedia se desató cuando el techo del patio de comidas colapsó, atrapando a cientos de personas bajo los escombros y convirtiéndose en la experiencia más angustiante de su vida.

Para liberar la ansiedad que aún lo embarga, Beltrán compartió su testimonio en redes sociales: "¡He visto el techo caer sobre mi familia! Me separé de ellos un instante para recoger la comida y los dejé sentados en el centro del patio de comidas con mi esposa. Apenas llegué al stand, se escucharon una serie de explosiones, tan fuertes como un terremoto... Solo pude retroceder. Pero al girar y ver a mis hijos y mi esposa, bastaron cinco segundos para que todo el techo cayera sobre las 200 personas en el patio... y sobre mis hijos".

Entre la oscuridad y el agua que caía del sistema contra incendios, Alfredo gritó desesperado: "¡Mis hijos no, mi familia no!". Intentó abrirse paso entre los escombros, pero el acceso era imposible. Mientras ayudaba a otras personas a salir, la angustia de no encontrar a su familia crecía, sumiéndolo en una desesperación indescriptible.

Testimonio desgarrador de padre que vivió la tragedia en centro comercial. Foto: difusión.

Un milagro entre los escombros

Quince minutos después, mientras la desesperación lo consumía y el temor de perder a su familia lo abrumaba, Alfredo recibió un mensaje de su esposa: "Están atrapados bajo una mesa. La cúpula del techo cayó primero sobre ella y dejó un pequeño espacio que nos protegió. Estoy con nuestros dos hijos, pero con el dolor de haber perdido a nuestro segundo hijo. Cuando escuchó el estruendo, se soltó de mis manos y corrió en tu dirección… No tuvo tiempo de cubrirse y el techo cayó sobre él".

Desesperado, Alfredo removió escombros en busca de su hijo. En ese momento, un joven repartidor le dio una pista clave: "Vimos a un niño salir arrastrándose hasta la puerta de salida, en dirección a los baños". Cojeando por una lesión, Alfredo llegó hasta allí y escuchó a alguien decir: "Acá hay un niño". Era su hijo, cubierto de sangre, aunque, para su alivio, no era suya.

Exigencia de justicia

A pesar de haber sobrevivido, el trauma persiste: "Hoy domingo les cuesta dormir y despiertan cada 30 minutos llamando por mí o por su mamá... El miedo que sentí en ese momento es algo que jamás podré olvidar. Ver a mi familia en peligro y pensar que los había perdido me dejó marcado para siempre".

Además de la angustia vivida, Alfredo denunció que, ante la emergencia, su familia tuvo que asumir los gastos médicos por cuenta propia. Indignado, exige que Real Plaza asuma la responsabilidad: "Hemos pagado en la clínica muchos gastos... y sus protocolos de seguro no funcionaron. Real Plaza debe pagar eso, pero ninguna reparación sacará de mí todo el sentimiento de dolor, temor y desesperación de lo vivido".

Asimismo, lamentó la tragedia ocurrida en Real Plaza Trujillo, que dejó un saldo de seis fallecidos y más de 80 heridos.

