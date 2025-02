“Me dijo que no me dejaría sola”, recuerda Rosa Delgado, una de las víctimas del derrumbe en el Real Plaza de Trujillo. La mujer, quien se encontraba en el patio de comidas junto a sus amigas, logró sobrevivir gracias a la intervención de Joseph Tapullima, un joven que la rescató entre los escombros y permaneció a su lado hasta que llegaron los bomberos.

Delgado relató que todo ocurrió en cuestión de segundos. “Estábamos conversando, hubo un estruendo, sonó muy feo, como cuando hay un temblor muy fuerte. Después de que alzamos la vista para ver el techo, este se empezó a caer”, contó desde el hospital donde se recupera de fracturas en la clavícula y la tibia.

Victima de tragedia en Real Plaza de Trujillo resaltó valentía de joven

La víctima explicó que, tras quedar atrapada, intentó moverse con su brazo derecho, mientras el agua comenzaba a inundar el piso. “Vi que había niños y un adulto mayor que pedía ayuda. Yo ya estaba entrando en estado de shock”, afirmó. En ese momento, apareció Tapullima, un joven que gritaba preguntando si alguien necesitaba auxilio.

Al verlo, Rosa movió su brazo para llamar su atención. “Me dijo que no me iba a dejar sola. Rompió la maderita que había sobre mí, se metió, no le importó nada y me quiso ayudar. No me soltó la mano”, narró emocionada.

Joven ayudó a liberar a varias personas tras caída de techo

La valentía de Tapullima ha sido destacada en redes sociales, donde muchos lo consideran un héroe. Su rápida acción permitió que los bomberos pudieran rescatar a Rosa y brindarle atención médica de inmediato. Este muchacho no solo ayudó a rescatar a la mujer, sino que también consiguió liberar a niños que terminaron atrapados entre restos del techo.

El suceso ocurrió el pasado viernes 21 de febrero y, hasta el momento, se han reportado 6 muertos y 82 heridos. Ante lo sucedido, las autoridades han anunciado investigaciones para determinar las causas del colapso, identificar a responsables y evitar futuras tragedias.