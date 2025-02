Tras la tragedia ocurrida el pasado viernes 21 de febrero cuando el techo del patio de comidas del Real Plaza de Trujillo cayó sobre decenas de personas, la ciudadanía busca explicaciones y determinar quiénes fueron los responsables de este terrible suceso que causó la muerte de seis personas.

Para Rosa María Palacios la responsabilidad penal se podrá determinar una vez concluida la investigación; sin embargo, si habría culpa de parte de las autoridades regionales, en este caso uno de los implicados de forma directa sería el alcalde de Trujillo, Mario Reyna. El burgomaestre habría permitido que se permita el funcionamiento del centro comercial.

Alcalde de Trujillo tiene responsabilidad tras colapso de techo en Real Plaza

Según RMP, la Municipalidad Provincial de Trujillo, la misma que preside Reyna, es la encargada de entregar licencias de funcionamiento y demás permisos, por lo que su responsabilidad sería directa en esta tragedia. “El alcalde de Trujillo sí tiene una responsabilidad funcional establecida en la ley porque las inspecciones las hace la Municipalidad Provincial de Trujillo. La municipalidad está directamente involucrada en la licencia de funcionamiento, en las inspecciones periódicas y ahí hay problemas”, dijo.

Además, la especialista indicó que la responsabilidad del alcalde caería por la falta de personal correctamente calificado para fiscalizar a los centros comerciales de la región. Sin embargo, se habla también de una posible influencia por parte del Ejecutivo, el cual, mediante un decreto supremo, estableció que gente no especializada podría realizar una junta de inspección sin problema, así se trate de un ingeniero de sonido.

“Parece que su staff de personal no tiene los perfiles suficientes, luego viene el problema del Ejecutivo. Por Decreto Supremo, han establecido que las inspecciones la pueden hacer gente que no tienen la especialidad. Un ingeniero agrónomo puede integrar una junta de inspección. Eso es para darle trabajo a los amigos. Lo otro es que hay un nivel de corrupción brutal en el Perú y no sabes si al inspector le dan dinero para que se haga el loco”, indicó.

Falta de prevención cumple rol importante en tragedia en Real Plaza

Por otro lado, RMP indicó que las investigaciones determinarán el nivel de culpa que tienen las autoridades locales. “Si la municipalidad sabía que había la posibilidad de una tragedia y no hizo nada, ahí si no hay nada que discutir”, aseguró.

Finalmente, resaltó que en el país no existe una costumbre de prevención y, en muchos casos, se actúa cuando los daños ya se originaron. Para RMP, las tragedias pasadas, como la muerte de 300 personas en el Estadio Nacional, deberían incentivar la prevención en Perú y no dejar que más eventos similares sucedan,

“No hay cultura de prevención. Siempre cuento la historia de la tragedia del Estadio Nacional ocurrida en el año 1964, donde las puertas se cerraban para que no se colara la gente sin pagar entrada. En los callejones de acceso al estado cerraron las puertas de metal y murieron 300 personas aplastadas. (Después de eso) nunca más se volvieron a cerrar las puertas del estadio. Entonces, se tiene que aprender”, finalizó.