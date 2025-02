La reciente tragedia ocurrida en el Real Plaza de Trujillo ha dejado historias desgarradoras, como la de Johan Rodríguez, un joven futbolista de 22 años que vio truncados sus sueños debido al fatídico accidente. Rodríguez, quien jugaba en la Primera División del distrito de El Porvenir, perdió a su enamorada, Harumi Carbajal, de 24 años, quien falleció desangrada en el lugar. Además, para salvar su vida, los médicos se vieron obligados a amputarle una pierna.

El padre de Johan reveló que su hijo tenía una prometedora carrera en el fútbol local y que su pasión por el deporte era genuina. La pérdida de su pareja y la amputación de su pierna han dejado a Johan devastado, al punto de expresar con dolor: "Lo perdí todo". Esta tragedia ha enlutado a la comunidad trujillana.

Joven futbolista perdió a su pareja en tragedia de Real Plaza

El accidente que se originó este viernes 21 de febrero no solo truncó los sueños de Johan, sino que también lo dejó sin su pareja. Por su parte, la familia de la joven fallecida tras el trágico suceso, alzó la voz exigiendo justicia y señalando la falta de una respuesta humana por parte de la empresa. “Esperábamos más apoyo de Real Plaza, pero hasta el día de hoy ni siquiera hay un ‘disculpen’, no hay nada”, expresaron, para cuestionar la falta de medidas para evitar la tragedia.

Además, denunciaron obstáculos al intentar auxiliar a Harumi en el momento del incidente. “Cuando quisimos apoyarla y ayudarla como familia, no nos dejaron entrar. Nadie podía acceder. Esa es nuestra indignación”, señalaron. También criticaron el rol de las autoridades, asegurando que la presencia del Ejército no fue para asistir a los afectados, sino para proteger el centro comercial. “Todos aplaudieron cuando llegaron, pero no ayudaron. Fueron a cuidar que no saqueen”, manifestaron con frustración.

Finalmente, tras las supuestas irregularidades al momento de supervisar y prevenir accidentes en el Real Plaza, decenas de personas se han dado cita en los exteriores del centro comercial para exigir el retiro de los escombros y continuar con la búsqueda de presuntos heridos debajo de las estructuras metálicas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.